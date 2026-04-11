آزیتا حکمت دوست، متخصص تغذیه با تاکید بر این که به اینکه مصرف دارو در دوران بارداری باید به حداقل برسد گفت: توصیه می‌شود خانم‌ها سه ماه قبل از اینکه تصمیم به بارداری بگیرند، مکمل اسید فولیک مصرف کنند. در ایران مکملی به اسم «یدوفولیک» داریم که ترکیبی از ید و اسید فولیک است و برای خانم‌های باردار خیلی لازم است و این مکمل را توصیه می‌کنند که از سه ماه قبل از بارداری شروع کنند، چون کمبود ید و کمبود اسید فولیک می‌تواند برای سلامت جنین خطر داشته باشد. پس حتماً زیر نظر پزشک مکمل یدوفولیک را شروع کنند و تا سه ماه اول بارداری هم ادامه بدهند.

به گفته این متخصص مادران باید سعی کنند از مواد غذایی که خیلی سرخ شده هستند، فست فودها، و گوشت‌هایی که پروسس شده‌اند (مثل سوسیس و کالباس) استفاده نکنند. کم‌کم خودشان را برای ماه‌های بعد آماده کنند که ممکن است دچار یبوست بشوند. برای این کار آب و سبزیجات را زیاد استفاده کنند، میوه‌ها را هم مصرف کنند.

به گفته حکمت دوست سه ماهه اول بارداری، کالری مورد نیاز مادر افزایش پیدا نمی‌کند، پس حواستان باشد پرخوری نکنید که یکدفعه وزنتان زیاد نشود و می‌توانید یک بارداری سالم و راحت را انشاءالله داشته باشید.

