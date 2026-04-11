قیمت سکه و طلا امروز شنبه ۲۲ فروردین ۱۴۰۵ + جدول
قیمت سکه و قیمت طلا امروز شنبه ۲۲ فروردین ۱۴۰۵ را در جدول زیر مشاهده کنید. علاوه بر قیمت سکه امامی، بهار آزادی، گرمی، نیم سکه و ربع سکه میتوانید قیمت مثقال و انس جهانی طلا، طلای آبشده و دست دوم را نیز مشاهده فرمایید.
قیمت طلا
بروزرسانی: شنبه ۲۲ فروردین
عنوان نرخ
قیمت (ریال)
طلای 18 عیار / 750
175,899,000
طلای 18 عیار / 740
173,554,000
طلای ۲۴ عیار
234,530,000
طلای دست دوم
173,553,760
آبشده کمتر از کیلو
762,960,000
مثقال طلا
761,990,000
|انس طلا
4,748.18
قیمت سکه
سکه امامی تک فروشی
1,830,100,000
سکه بهار آزادی تک فروشی
1,745,800,000
نیم سکه تک فروشی
974,000,000
ربع سکه تک فروشی
553,000,000
سکه گرمی تک فروشی
272,000,000
تمام سکه (قبل 86)
1,740,000,000
نیم سکه (قبل 86)
890,000,000
ربع سکه (قبل 86)
480,000,000
حباب سکه
حباب سکه امامی
103,020,000
حباب سکه بهار آزادی
22,720,000
حباب نیم سکه
111,750,000
حباب ربع سکه
120,850,000
حباب سکه گرمی
58,910,000