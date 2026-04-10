شرکت سونی بهتازگی یک ابتکار واقعا عجیب به نام «Playerbase» معرفی کرده است. این برنامه قرار است چهره افراد را اسکن کند و آنها را در بازیهای پلیاستیشن قرار دهد.
این ایده هم عجیب است و هم میتواند برای کسانی که همیشه میخواستند نسخهای انساننما از خودشان را مثلا در قالب کاراکترهای بازی ببینند، جذاب باشد.
این برنامه فعلا به صورت تدریجی در حال گسترش است. سونی نوعی مسابقه اعلام کرده که در آن یک طرفدار خوششانس در بازی Gran Turismo ۷ حضور پیدا میکند، البته به شکلی محدود. فرد انتخاب شده تصویری از چهرهاش را بهعنوان پرتره یک شخصیت در بازی خواهد داشت و همچنین این فرصت را پیدا میکند که یک لوگو طراحی کند و ظاهر خارجی یک خودرو را شخصیسازی کند. فردی به نام سارا اکنون در Gran Turismo ۷ حضور دارد.
این شخص همچنین یک سفر به لسآنجلس دریافت خواهد کرد تا در یک اسکن کامل از بدن شرکت کند، اما سونی هنوز اعلام نکرده که دقیقاً قرار است با این اسکن چه کاری انجام دهد. بههرحال، Gran Turismo ۷ یک بازی مسابقهای است و چندان شامل مدلهای کامل انسانی که در محیط راه بروند، نمیشود.
برای اینکه طرفداران شانس حضور در این برنامه را داشته باشند، باید از مراحل مختلفی عبور کنند. علاوه بر فرآیند معمول ثبتنام، مصاحبههای ویدیویی و مراحل دیگری هم در نظر گرفته شده است. این برنامه برای بازیکنان در قاره آمریکا، اروپا، آسیا، آفریقای جنوبی و استرالیا در دسترس است.
البته برای اینکه چنین ایدهای بهطور کامل اجرا شود، باید بازیهای جدید پلیاستیشنی که بتوان چهره افراد را در آنها قرار داد، ساخته شود. سونی در این نسل کنسولها چندان هم فهرست قدرتمندی از بازیهای انحصاری (first-party) ارائه نکرده است.