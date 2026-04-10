نخستوزیر انگلستان میگوید از دست ترامپ کلافه شده است
تلگراف: استارمر، نخستوزیر انگلستان، رئیسجمهور آمریکا را با پوتین مقایسه کرد و اذعان کرد که از تأثیر جنگ ایران بر خانوادههای بریتانیایی ناراضی است.
نخستوزیر انگلستان در گفتوگو با شبکه ITV گفت: «من از این واقعیت که خانوادهها در سراسر کشور شاهد بالا و پایین رفتن هزینههای انرژی خود و هزینههای کسب و کارها به دلیل اقدامات پوتین یا ترامپ در سراسر جهان هستند، خسته شدهام.»
او همچنین بر سر حملات اسرائیل به لبنان با رئیسجمهور آمریکا اختلاف نظر داشت و گفت که این حملات «نباید اتفاق میافتاد».
منبع فارس