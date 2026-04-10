من از سیاسی‌شدن متنفرم، اما می‌دانی این گندِ جنگ بدجوری روی اعصابم است. احساس حماقت می‌کنم. چون وقتی آن‌ها شعارِ «نه به جنگ» سر می‌دادند، برای من خیلی مهم بود. با خودم می‌گفتم: آره، این معرکه است؛ دیگر از جنگ‌های احمقانه خبری نیست. اما دقیقاً برعکس شد.

چرا باید بچه‌ها را در کشورهای دیگر به‌خاطر نفت منفجر کنیم؟ دیدن اتفاقاتی که دارد می‌افتد وحشتناک است. ترامپ چند تا دخترمدرسه‌ای ایرانی را کشت؟ عددش چقدر است؟

فکر می‌کنم وقتی خودت بچه داشته باشی، قضیه فرق می‌کند، می‌دانی؟ وقتی بچه داری، این مسائل خیلی برایت سنگین‌تر است.

