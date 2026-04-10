قیمت سکه و طلا امروز جمعه ۲۱ فروردین ۱۴۰۵ + جدول
قیمت سکه و قیمت طلا امروز جمعه ۲۱ فروردین ۱۴۰۵ را در جدول زیر مشاهده کنید. علاوه بر قیمت سکه امامی، بهار آزادی، گرمی، نیم سکه و ربع سکه میتوانید قیمت مثقال و انس جهانی طلا، طلای آبشده و دست دوم را نیز مشاهده فرمایید.
|
قیمت طلا
|
بروزرسانی: جمعه ۲۱ فروردین
|
عنوان نرخ
|
قیمت (ریال)
|
طلای 18 عیار / 750
|
180,301,000
|
طلای 18 عیار / 740
|
177,897,000
|
طلای ۲۴ عیار
|
240,399,000
|
طلای دست دوم
|
177,897,390
|
آبشده کمتر از کیلو
|
782,030,000
|
مثقال طلا
|
781,040,000
|انس طلا
|
4,787.10
|
قیمت سکه
|
سکه امامی تک فروشی
|
1,860,100,000
|
سکه بهار آزادی تک فروشی
|
1,791,200,000
|
نیم سکه تک فروشی
|
994,000,000
|
ربع سکه تک فروشی
|
563,000,000
|
سکه گرمی تک فروشی
|
282,000,000
|
تمام سکه (قبل 86)
|
1,870,000,000
|
نیم سکه (قبل 86)
|
930,000,000
|
ربع سکه (قبل 86)
|
490,000,000
|
حباب سکه
|
حباب سکه امامی
|
98,820,000
|
حباب سکه بهار آزادی
|
33,970,000
|
حباب نیم سکه
|
114,680,000
|
حباب ربع سکه
|
112,320,000
|
حباب سکه گرمی
|
64,710,000