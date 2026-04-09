چرا نباید از مکمل ویتامین D غافل شد؟
آیا مصرف مکمل ویتامین D میتواند به کاهش فشار خون کمک کند؟ اگر دچار کمبود این ویتامین باشید، پاسخ ممکن است مثبت باشد.
ویتامین D برای سلامت بخشهای مختلف بدن از جمله استخوانها، سیستم ایمنی و عضلات اهمیت بالایی دارد. برخی مطالعات نیز نشان دادهاند که مصرف روزانه مکمل ویتامین D ممکن است به کاهش فشار خون کمک کند.
نتایج تحقیقات در مورد تأثیر مکمل ویتامین D بر فشار خون، متناقض است. برخی پژوهشها نشان دادهاند که افرادی که سطح ویتامین D پایینی دارند، معمولاً فشار خون بالاتری نیز دارند.
با این حال، زمانی که افراد به طور منظم مکمل ویتامین D مصرف میکنند، نتایج متفاوت است:
برخی مطالعات، اثر کاهندهی خفیف بر فشار خون گزارش کردهاند.
دیگر مطالعات، تغییری در فشار خون نشان ندادهاند.
با این حال، نکتهی امیدوارکننده اینجاست که مکمل ویتامین D ممکن است در افرادی که همزمان دچار کمبود ویتامین D و فشار خون بالا هستند، نقش موثری در کاهش فشار داشته باشد.البته حتی در این شرایط هم، کاهش فشار خون تضمینی نیست.
بیشترین سود ممکن است نصیب افراد مسن شود که با کمبود ویتامین D و فشار خون بالا روبرو هستند. برای این افراد، مکمل ویتامین D میتواند در کنار تغذیه سالم، ورزش و در صورت نیاز دارو، بخشی از راهکار کنترل فشار خون باشد.
چه مقدار ویتامین D باید مصرف کنیم؟
مقدار مناسب مصرف ویتامین D برای کاهش فشار خون، برای همه افراد یکسان نیست. در مطالعات مختلف، دوز مصرفی بین ۸۰۰ تا ۴۰۰۰ واحد بینالمللی (IU) در روز بوده است. جالب آنکه دوزهای بالاتر همیشه به نتایج بهتر منجر نمیشوند.
مقدار توصیهشده روزانه:
نوزادان (۰ تا ۱۲ ماه): ۴۰۰ واحد IU
کودکان و بزرگسالان (۱ تا ۷۰ سال): ۶۰۰ واحد IU
بزرگسالان بالای ۷۰ سال: ۸۰۰ واحد IU
برخی افراد به مقدار بیشتری نیاز دارند، از جمله:
کسانی که کمتر در معرض نور خورشید قرار میگیرند
افراد با پوست تیرهتر
کسانی که بیماریهای خاص دارند
افراد مسن
برای این گروهها، اغلب ۱۰۰۰ تا ۲۰۰۰ IU در روز توصیه میشود.
اگر در مورد نیاز خود به مکمل ویتامین D مطمئن نیستید، بهتر است با پزشک مشورت کنید. پزشک میتواند با یک آزمایش ساده سطح ویتامین D خون شما را بررسی کند.
مصرف روزانه ویتامین D ایمن است؟
در دوزهای توصیهشده، مصرف روزانه ویتامین D برای اغلب افراد بیخطر است. اما در صورت استفادهی طولانیمدت از دوزهای بالا، خطر مسمومیت با ویتامین D وجود دارد.
علائم مسمومیت با ویتامین D شامل موارد زیر است:
حالت تهوع یا استفراغ
ضعف یا خستگی
گیجی
ضربان نامنظم قلب
در موارد شدید: آسیب به کلیهها
برای پیشگیری، از دوزهای روزانه توصیهشده فراتر نروید و هرگز بیش از ۴۰۰۰ IU در روز مصرف نکنید، مگر با تجویز پزشک.
مکمل ویتامین D ممکن است به کاهش فشار خون در افرادی که دچار کمبود این ویتامین هستند کمک کند، بهویژه در افراد مسن یا کسانی که همزمان فشار خون بالا دارند. اما این اثر در همه افراد دیده نمیشود و نباید جایگزین رژیم غذایی سالم، ورزش و درمان پزشکی باشد. همیشه پیش از شروع مصرف مکمل، با پزشک مشورت کنید.