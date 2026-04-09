کاروان خودرویی حامیان ایران در هلند + فیلم
جمعی از ایرانیان مقیم هلند و حامیان انقلاب اسلامی، با برپایی کاروان خودرویی در خیابانهای لاهه و اهتزاز پرچم مقدس جمهوری اسلامی، پیروزیهای اخیر جبهه مقاومت را جشن گرفتند.
در این حرکت نمادین که با استقبال خانوادهها و جوانان همراه بود، شرکتکنندگان با عبور از خیابانهای اصلی این شهر، جلوههایی از همبستگی و غرور ملی را به نمایش گذاشتند.
حاضران در پایان این گشت خودرویی تجمع کرده و ضمن پخش مداحیهای حماسی و اهتزاز پرچم ایران، شعارهایی همچون «حسین، حسین شعار ماست، شهادت افتخار ماست» و «ابالفضل علمدار، خامنهای نگهدار» سر داده و بر پیوند ناگسستنی خود با میهن و آرمانهای نظام تأکید کردند.
