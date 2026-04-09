چرا فایلهای آپارتمان نوساز زیاد شده است؟/پسلرزههای جنگ در بازار مسکن
میانگین قیمت آپارتمانهای مناطق ۸ تا ۱۱ را مترمربعی ۱۲۷میلیون تومان نشان میدهد.
وزنکشی فایلهای فروش آپارتمان در مناطقی از تهران براساس «عمر بنا» یک پیام معنادار درباره رفتار بازیگران فعلی معاملات مسکن مخابره میکند.
گزارش امروز نبض بازار مسکن به «مناطق ۸ تا ۱۱» اختصاص دارد؛ حجم فایلهایی که بر اساس بازه انتخابی «تازهساز تا ۱۰ سال ساخت» طی هفته اول فروردین ۱۴۰۴ در این مناطق برای فروش عرضه شده است، مورد سنجش خبرنگار «دنیایاقتصاد» قرار گرفت. این فایلها عمدتا نوساز هستند؛ بهطوریکه متوسط سن بنا در این فایلها، «۳ سال» است. روز گذشته نیز بخش قابلتوجهی از فایلهای فروش آپارتمان در مناطق ۴ و ۵، «کمسن» بودند.
فراوانی بالای واحدهای نوساز، ۱ تا ۳ سال ساخت، در شرایط فعلی میتواند چند دلیل داشته باشد. دلیل اول، تاکتیک سازندهها در موقعیت جنگ است. از آنجا که تورم تولید به شدت افزایش پیدا کرده و احتمال جهش آن در ماههای آینده نیز وجود دارد، احتمالا برخی سازندهها به دنبال «فروش واحدهای ساختهشده و اقدام فوری برای خرید و انبار مصالحساختمانی برای پروژههای آتی خود» هستند. برخی سازندهها هم احتمالا برای تامین نقدینگی خود و تسویه بدهیهای کارگاه، قصد فروش دارند. این اقدامها در شرایطی است که بازار معاملات مسکن بهدلیل جنگ، با رکود سنگین تقاضا روبهرو است.
اما دلیل دیگر میتواند «عدم تمایل خیلی از مالکان واحدهای مسکونی به فروش آپارتمان خود» باشد. به بیان ساده، احتمالا غیبت مالکان واحدهای مسکونی با سنبناهای متفاوت باعث شده فایلهای نوساز به چشم بیاید و در حجم موجود فایلهای فروش در این مناطق، وزن بالایی به خود بگیرد.
با این حال، سطح قیمت واحدهای نوساز در جدول امروز نبض مسکن، فاصلهای از ۴ تا ۳۰ درصد در مقایسه با واحدهای چندسال ساخت در همان محله دارد. این اختلاف شدید بهخاطر گیجبودن بازار مسکن، تعطیلی بخشهایی از بازار و همچنین شروع سال است. چون چشمانداز بازار مسکن و خیلی از بازارهای دارایی مبهم و نامشخص است،
رفتارهای حاضران در این بازار قابل پیشبینی نیست و در عین حال، شباهتی به یکدیگر ندارد. هر کدام از فروشندهها براساس برداشتی که از آینده دارند، که احتمالا بسیار متفاوت از دیگری است، رقمی را برای فروش پیشنهاد میکنند که میتواند خارج از معادلات سنتی قیمتگذاری در بازار مسکن شکل گرفته باشد.