خبر مهم از بازار طلا؛ زمان بازگشایی اعلام شد
به گفته رئیس اتحادیه طلا و جواهر تهران، با توجه به اعمال آتش بس هفتهای در جنگ فعلی، مقرر شده تا از روز شنبه (۲۲ فروردین ماه) تمام واحدهای صنفی طلا در سطح کشور فعالیت خود را به ثورت کامل و رسمی آغاز کنند.
نادر بذرافشان، رئیس اتحادیه طلا و جواهر تهران درباره نحوه فعالیت بازار طلا از روز شنبه و ابتدای هفته آینده گفت: با توجه به اعمال آتش بس و توقف فعلی جنگ و همچنین از آنجا که در صنف طلا موضوع امنیت و ایمنی اهیمت بالایی دارد، مقرر شده تا تمام واحدهای صنفی طلا در سطح کشور از روز شنبه (۲۲ فروردین ماه) فعال باشند و شروع به فعالیت کنند.
وی افزود: امیدوار هستیم که شرایط آرامش و ثبات اقتصادی در کشور کشور حکم فرما باشد و در روزهای اخیر با وجود افزایش قیمت طلا در سطح جهانی اما در داخل کشور قیمت طلا با روند کاهشی روبرو شد و امیداواریم که بتوانیم شاهد ثبات قیمتها در بازار باشیم.
رئیس اتحادیه طلا و جواهر تهران ادامه داد: بدون شک با آغاز فعالیت اصناف طلا به صورت کامل از روز شنبه، شاهد افزایش عرضه و همچنین افزایش تقاضا در بازار خواهیم بود؛ چراکه طی شرایط جنگی بازار نیمه تعطیل بود و در کنار آن شرایط اقتصادی مردم به صورتی بود که تقاضا برای خرید در بازار وجود نداشت که در مجموع شاهد کاهش قیمتها در بازار بودیم.
بذرافشان: احتمال اینکه تا اوایل هفته آینده شاهد نوسان خاصی در قیمت طلا باشیم بعید است و امیدواریم همه اصناف کشور در آرامش فعالیت و کسب و کارهای خود را آغاز کنند.