خبر مهم از بازار طلا؛ زمان بازگشایی اعلام شد

نادر بذرافشان، رئیس اتحادیه طلا و جواهر تهران درباره نحوه فعالیت بازار طلا از روز شنبه و ابتدای هفته آینده گفت: با توجه به اعمال آتش بس و توقف فعلی جنگ و همچنین از آنجا که در صنف طلا موضوع امنیت و ایمنی اهیمت بالایی دارد، مقرر شده تا تمام واحدهای صنفی طلا در سطح کشور از روز شنبه (۲۲ فروردین ماه) فعال باشند و شروع به فعالیت کنند.

وی افزود: امیدوار هستیم که شرایط آرامش و ثبات اقتصادی در کشور کشور حکم فرما باشد و در روزهای اخیر با وجود افزایش قیمت طلا در سطح جهانی اما در داخل کشور قیمت طلا با روند کاهشی روبرو شد و امیداواریم که بتوانیم شاهد ثبات قیمت‌ها در بازار باشیم.

رئیس اتحادیه طلا و جواهر تهران ادامه داد: بدون شک با آغاز فعالیت اصناف طلا به صورت کامل از روز شنبه، شاهد افزایش عرضه و همچنین افزایش تقاضا در بازار خواهیم بود؛ چراکه طی شرایط جنگی بازار نیمه تعطیل بود و در کنار آن شرایط اقتصادی مردم به صورتی بود که تقاضا برای خرید در بازار وجود نداشت که در مجموع شاهد کاهش قیمت‌ها در بازار بودیم.

بذرافشان: احتمال اینکه تا اوایل هفته آینده شاهد نوسان خاصی در قیمت طلا باشیم بعید است و امیدواریم همه اصناف کشور در آرامش فعالیت و کسب و کارهای خود را آغاز کنند.