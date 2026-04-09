نهادهای بین‌المللی: جنگ در خاورمیانه موجب ناامنی غذایی می‌شود

سه نهاد مهم بین‌المللی در بیانیه مشترکی اعلام کردند، افزایش شدید بهای نفت، گاز طبیعی و نهاده های شیمیایی (کود) در پی جنگ در غرب آسیا، بناچار موجب بالا رفتن قیمت و ناامنی غذایی خواهد شد.

روسای بانک جهانی، صندوق بین‌المللی پول و برنامه جهانی غذا چهارشنبه نشستی در مورد تبعات جنگ در غرب آسیا برگزار و اعلام کردند که درگیری‌های نظامی بیشترین تاثیر را بر افراد آسیب‌پذیر خصوصا افراد کم‌درآمد و اقتصادهای متکی به واردات دارد.

آنها گفتند که نهادهای تحت امرشان به رصد نزدیک تحولات ادامه می‌دهند و «استفاده از ابزارهای در دسترس برای حمایت از آنهایی را که تحت تاثیر بحران قرار گرفته‌اند، هماهنگ می‌کنند.»

در بیانیه مشترک این سه نهاد آمده است: جنگ خاورمیانه زندگی و معیشت مردم منطقه و ورای آن را تحت تاثیر قرار داده و موجب یکی از شدیدترین اختلالات در بازارهای جهانی انرژی شده است.

این بیانیه افزود: افزایش شدید بهای نفت، گاز و کود و اختلال در گلوگاه‌های حمل و نقل بناچار موجب افزایش قیمت مواد غذایی و ناامنی غذایی می‌شود.

در این بیانیه هشدار داده شده است که افزایش بهای سوخت و بالا رفتن قیمت مواد غذایی مشخصا بر کشورهایی که مشکلات مالی و بدهی دارند، تاثیر بیشتری خواهد داشت.

روسای صندوق بین‌المللی پول، بانک جهانی و برنامه جهانی غذا وعده دادند که به این کشورها کمک کرده و زمینه بهبود اقتصادی را فراهم کنند.

منبع ایرنا
