دیپلمات سابق انگلیس: آمریکا به هیچیک از اهدافش نرسید / پذیرش طرح ایران از سر استیصال
یک دیپلمات بازنشسته انگلیس با بیان اینکه ایالات متحده در جریان جنگ، توان نظامی و ظرفیت راهبردی ایران را دستکم گرفته بود، تصریح کرد که هیچیک از اهداف اعلامی واشنگتن محقق نشد و پذیرش طرح ۱۰ مادهای ایران، نشانه استیصال آمریکا برای خروج از این بحران است.
پیتر فورد، سفیر پیشین انگلیس در سوریه، در لندن گفت: ایالات متحده ایران را دستکم گرفته بود و این موضوع در نتیجه آتشبس کنونی کاملاً آشکار شده است. هیچیک از اهداف اعلامی آمریکا محقق نشده است. دولت ایران همچنان پابرجاست، وضعیت برنامه هستهای تغییری نکرده و ایران نیز از متحدان خود دست نکشیده است.
وی افزود: توانایی ایران برای وارد آوردن ضربات دقیق و سنگین با موشکها و پهپادهایش تا لحظه برقراری آتشبس بهروشنی نشان داده شد. بدتر از آن، از منظر آمریکا، ایران از نظر اقتصادی و منطقهای قدرتمندتر ظاهر شده است، چراکه اکنون کنترلی بر تنگه هرمز دارد که پیشتر اعمال نمیکرد.
دیپلمات بازنشسته انگلیس گفت: آمریکا ممکن است خود را یک ابرقدرت نظامی بداند، اما ایران بهواسطه این کنترل جدید بر عرضه جهانی نفت، به یک ابرقدرت اقتصادی بدل شده است.
فورد تصریح کرد: ماجراجویی ترامپ، همانگونه که خود آن را نامیده بود، در همه سطوح نتیجه معکوس داد. او در پایان کار به جایی رسید که از ایران درخواست میکرد تنگه هرمز را بازگشایی کند؛ موضوعی که اساساً پیش از آنکه او بهصورت بیمحابا این کارت را در اختیار ایران قرار دهد، مطرح نبود.
وی در ادامه رژیم صهیونیستی را بازنده بزرگ توصیف کرد و گفت: همه رؤیاهای آن بر باد رفته و بر همین اساس، تلاش خواهد کرد به هر شکل ممکن آتشبس و مذاکرات پیشرو را، همانگونه که پیشتر نیز چنین کرده بود، تضعیف کند. با این حال، بهنظر من ترامپ دیگر اجازه نخواهد داد بار دیگر فریب بخورد، زیرا ازسرگیری جنگ تنها به همان نتیجه یا حتی بدتر از آن منجر خواهد شد.
سفیر پیشین انگلیس تأکید کرد: اینکه ترامپ اکنون حاضر است بر مبنای ۱۰ محور پیشنهادی ایران وارد مذاکره شود، چیزی جز نشانه استیصال او برای خروج از این بحران نیست؛ بحرانی که برای خودش به کابوسی تمامعیار تبدیل شد، همان جهنمی که همیشه ادعا میکرد ایران با آن روبهرو خواهد شد.
وی با اشاره به این مطلب که برخی از حامیان پیشین جنگ در انگلیس اذعان دارند که ایران در عرصه اطلاعرسانی و راهبردی دست بالا را داشته است، گفت: «اکنون این مهارتها باید در مذاکرات پیشرو بهکار گرفته شود تا جنگ ۵۰ ساله آمریکا علیه ایران برای همیشه پایان یابد.»
دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا شامگاه سهشنبه به وقت محلی (۷ آوریل ۲۰۲۶ برابر با ۱۸ فروردین ۱۴۰۵) در بیانیهای در شبکه تروث سوشال پس از ۴۰ روز جنگ علیه ایران عقبنشینی کرد. او با پذیرش طرح ۱۰ مادهای ایران، آن را مبنایی عملی برای مذاکره دانست و مدعی شد که تقریباً تمام نکات اختلافی گذشته میان ایران و آمریکا مورد توافق قرار گرفته است.
مقامهای ارشد جمهوری اسلامی ایران این تحول را نتیجه ایستادگی و مقاومت همهجانبه کشور توصیف کرده و بر ضرورت تثبیت دستاوردهای میدانی در عرصه دیپلماتیک تأکید کردند. در همین پیوند، محمدرضا عارف با صدور بیانیهای، این رخداد را پیروزی غرورآفرین و تاریخی ملت ایران دانست و تصریح کرد آنچه امروز بهعنوان ثبات و اقتدار ایران مشاهده میشود، ثمره تکوین مکتب حضرت آیتالله خامنهای و ارتقای انسجام ملی در سایه این مکتب است.
وی با اشاره به شرایط جنگ ۴۰ روزه افزود که ایران نهتنها محاسبات دشمنان را برهم زده، بلکه توانسته است معادلات راهبردی منطقه را تغییر دهد و از این مرحله بهعنوان فرصتی برای بازتعریف قدرت ملی بهره ببرد. معاون اول رئیسجمهور همچنین تأکید کرد که دولت در کنار تقویت اقتدار دفاعی، برنامه بازسازی جهادی زیرساختها و تثبیت شرایط اقتصادی را دنبال خواهد کرد.
شورای عالی امنیت ملی نیز در بیانیهای با تبریک این پیروزی به ملت ایران اعلام کرد که دشمن در این جنگ «دچار شکستی غیرقابل انکار، تاریخی و خردکننده» شده و در نتیجه مقاومت نیروهای مسلح و انسجام مردمی، ناچار به پذیرش شرایطی از جمله توقف تجاوز، استمرار کنترل ایران بر تنگه هرمز و ورود به مسیر توافق شده است.
در این بیانیه با تأکید بر اینکه بخش مهمی از اهداف طراحیشده در این نبرد محقق شده، آمده است که تا نهایی شدن جزئیات این پیروزی، حفظ وحدت و همبستگی ملی و تداوم هوشیاری ضروری است. شورای عالی امنیت ملی همچنین با اشاره به نقش ایران و محور مقاومت در تغییر موازنه قوا تصریح کرد که این نبرد به نقطه عطفی در تحولات منطقهای و جهانی تبدیل شده است.