اگر با این سبزی کوکو درست کنید حتما از طعم آن شگفتزده خواهید شد
کوکوی تره یکی از غذاهای اصیل و ساده ایرانی است که با کمترین مواد اولیه، طعمی دلچسب و خاطرهانگیز خلق میکند. این غذا بیشتر بهعنوان یک وعده سبک یا شام سریع تهیه میشود و در بسیاری از خانهها جایگاه ویژهای دارد.
عطر سبزی تازه هنگام سرخ شدن، حس آرامش و گرمای خانه را زنده میکند. کوکوی تره انتخابی عالی برای زمانی است که به غذایی سالم، سریع و مقرونبهصرفه نیاز دارید. این غذا همچنین میتواند گزینهای مناسب برای گیاهخواران باشد.
مواد اولیه
تره تازه حدود ۳۰۰ گرم
تخممرغ ۳ عدد
آرد ۱ تا ۲ قاشق غذاخوری
نمک ۱ قاشق چایخوری
فلفل نصف قاشق چایخوری
زردچوبه نصف قاشق چایخوری
سیر ۲ حبه یا پیاز کوچک ۱ عدد
روغن به مقدار لازم
گردو و زرشک در صورت علاقه به میزان دلخواه
طرز تهیه
برای تهیه، ابتدا ترهها را خوب شسته و ریز خرد کنید.
سپس تخممرغها را با ادویهها که شامل زردچوبه، فلفل سیاه و نمک هست، مخلوط کرده و به تره اضافه کنید.
اگر مایه شل بود، کمی آرد به آن بیفزایید تا قوام بگیرد.
دو حبه سیر یا یک پیاز کوچک رنده شده و آب گرفته شده به مواد کوکو اضافه کنید.
پیشنهاد میکنیم اگر گردو و زرشک در خانه دارید حتما داخل کوکو بریزید چرا که طعم کوکو را به شدت لذت بخش میکند.
در تابهای با روغن داغ، مایه را ریخته و دو طرف آن را سرخ کنید تا طلایی شود. کوکو را میتوان به صورت یکتکه یا لقمهای تهیه و با نان تازه سرو کرد.