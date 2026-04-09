خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

اگر با این سبزی کوکو درست کنید حتما از طعم آن شگفت‌زده خواهید شد

کد خبر : 1771216
لینک کوتاه کپی شد.

کوکوی تره یکی از غذاهای اصیل و ساده ایرانی است که با کمترین مواد اولیه، طعمی دلچسب و خاطره‌انگیز خلق می‌کند. این غذا بیشتر به‌عنوان یک وعده سبک یا شام سریع تهیه می‌شود و در بسیاری از خانه‌ها جایگاه ویژه‌ای دارد.

عطر سبزی تازه هنگام سرخ شدن، حس آرامش و گرمای خانه را زنده می‌کند. کوکوی تره انتخابی عالی برای زمانی است که به غذایی سالم، سریع و مقرون‌به‌صرفه نیاز دارید. این غذا همچنین می‌تواند گزینه‌ای مناسب برای گیاه‌خواران باشد.

مواد اولیه

تره تازه حدود ۳۰۰ گرم

تخم‌مرغ ۳ عدد

آرد ۱ تا ۲ قاشق غذاخوری

نمک ۱ قاشق چای‌خوری

فلفل نصف قاشق چای‌خوری

زردچوبه نصف قاشق چای‌خوری

سیر ۲ حبه یا پیاز کوچک ۱ عدد

روغن به مقدار لازم

گردو و زرشک در صورت علاقه به میزان دلخواه

طرز تهیه

برای تهیه، ابتدا تره‌ها را خوب شسته و ریز خرد کنید.

سپس تخم‌مرغ‌ها را با ادویه‌ها که شامل زردچوبه، فلفل سیاه و نمک هست، مخلوط کرده و به تره اضافه کنید.

اگر مایه شل بود، کمی آرد به آن بیفزایید تا قوام بگیرد.

دو حبه سیر یا یک پیاز کوچک رنده شده و آب گرفته شده به مواد کوکو اضافه کنید.

پیشنهاد می‌کنیم اگر گردو و زرشک در خانه دارید حتما داخل کوکو بریزید چرا که طعم کوکو را به شدت لذت بخش می‌کند.

در تابه‌ای با روغن داغ، مایه را ریخته و دو طرف آن را سرخ کنید تا طلایی شود. کوکو را می‌توان به صورت یک‌تکه یا لقمه‌ای تهیه و با نان تازه سرو کرد.

منبع همشهری آنلاین
انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
اخبار مرتبط
ارسال نظر
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

قیمت میلگرد آجدار