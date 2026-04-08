بزرگ ترین نقطه ضعف گوشی‌های مدرن، یعنی باتری‌های ضعیف، بالاخره درمان شد. نسل جدید باتری‌های نانویی با ظرفیتی ۱۰ برابر باتری‌های فعلی، در آستانه ورود به بازار هستند.

ساختار نانوکریستال‌ها

همه ما با کابوس خاموش شدن گوشی در حساس‌ترین لحظات آشنا هستیم. اما چه می‌شد اگر باتری گوشی شما به جای چند ساعت، چندین روز دوام می‌آورد؟ محققان در یکی از پیشروترین آزمایشگاه‌های فناوری سنگاپور و آمریکا، موفق به ساخت نوعی باتری شده‌اند که از ساختار نانوکریستال‌ها برای ذخیره انرژی استفاده می‌کند. این باتری‌ها نه تنها به سرعت شارژ می‌شوند (صفر تا صد در ۵ دقیقه!)، بلکه به دلیل غلظت بالای انرژی، اجازه می‌دهند گوشی‌ها باریک‌تر و در عین حال بسیار قدرتمندتر شوند. این فقط یک پیشرفت ساده نیست؛ این یک انقلاب در سبک زندگی دیجیتال ماست.

‌خداحافظی با لیتیوم

به گزارش سایت MIT Technology Review باتری‌های لیتیومی که امروزه استفاده می‌کنیم، به سقف توانایی خود رسیده‌اند. اما باتری‌های جدید از ترکیباتی استفاده می‌کنند که در مقیاس اتمی طراحی شده‌اند. این نانوباتری‌ها می‌توانند انرژی را در فضایی بسیار کوچک‌تر به دام بیندازند و برخلاف باتری‌های فعلی، با گذشت زمان و شارژ مکرر، کیفیت خود را از دست نمی‌دهند.

شارژ فوق سریع

یکی از ویژگی‌های خیره‌کننده این فناوری، سرعت انتقال یون‌هاست. در آزمایش‌های انجام شده، یک باتری ۵۰۰۰ میلی‌آمپری (معادل گوشی‌های پرچمدار فعلی) تنها در عرض ۳۰۰ ثانیه به شارژ کامل رسید. این یعنی خداحافظی با سیم‌های دست‌وپاگیر و انتظار طولانی کنار پریز برق.

دیگر خبری از انفجار نیست

یکی از مشکلات باتری‌های فعلی، خطر آتش‌سوزی در اثر ضربه یا گرماست. تکنولوژی جدید از مواد نیمه‌جامد استفاده می‌کند که در برابر ضربه و فشار کاملاً مقاوم هستند. این یعنی گوشی‌های آینده نه تنها دیرتر شارژ خالی می‌کنند، بلکه بسیار ایمن‌تر از گوشی‌های فعلی خواهند بود.

صنعت موبایل و گجت‌های پوشیدنی در آستانه یک جهش بزرگ قرار دارد. با ورود این باتری‌ها به بازار در اواخر سال ۲۰۲۶، تعریف ما از «دستگاه قابل حمل» کاملاً تغییر خواهد کرد و ما یک گام دیگر به دنیایی بدون محدودیت انرژی نزدیک می‌شویم.

منبع همشهری

