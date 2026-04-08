واکنش احساسی بهرام رادان به جنگ + عکس

بهرام رادان در پی حملات اخیر آمریکا و اسرائیل به ایران، با انتشار پستی در فضای مجازی به این اتفاقات واکنش نشان داد و نوشت که در چهل‌وهشت ساعت گذشته، ذهنش درگیر احساساتی چون «خشم، نگرانی، استیصال، دلواپسی و غرور» بوده است.

او در ادامه این متن تأکید کرد که تلاش کرده با دوستان غیرهم‌فکر خود وارد بحث نشود و از قضاوت‌های شتاب‌زده پرهیز کند؛ چرا که به گفته او، بسیاری از افراد سال‌ها در این سرزمین زیست نکرده‌اند و از پیچیدگی‌های مسائل آن آگاهی کافی ندارند.

این بازیگر همچنین با اشاره به فشارها و رنج‌هایی که مردم ایران در سال‌های اخیر متحمل شده‌اند، نوشت که همین میزان از درد و رنج برای هر ملتی کافی است و افزود: «از پا درآوردن و تکه‌تکه شدن هر ملتی هزاران بار کافی‌ست.»

بهرام رادان در بخش پایانی یادداشت خود، با لحنی امیدوارانه تأکید کرد: «اما ایران، این نام همیشه جاویدان، باز هم از خاکستر خود برخواهد خاست و خون تک‌تک فرزندان دلیرش در پای سرو میهن، بالاخره آسمان آن را آبی خواهد کرد.»

این واکنش در حالی منتشر شده که طی روزهای اخیر، تحولات منطقه‌ای بازتاب گسترده‌ای در میان چهره‌های فرهنگی و هنری داشته و بسیاری از هنرمندان نسبت به این رخدادها موضع‌گیری کرده‌اند.