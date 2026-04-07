چند نکته درباره نشست خبری اخیر ترامپ و اقدامات احتمالی پیش رو

رئیس جمهور آمریکا که دائما با رسانه ها در تماس است و به عبارتی رسانه را خوب شناخته و تاثیر گذاری آن را در جهان امروز به درستی درک کرده است برای آنچه که پیروزی در نجات خلبان های خود نامیده نشست خبری برگزار کرد تا به قول خودش این پیروزی را به مردمش بفروشد اما گفت وگویش با رسانه ها چند نکته مهم داشت :

۱- ترامپ در این کنفراس خبری طولانی، تلاش کرد مردم ایران را به زعم خود تحریک کند به کرات اعلام کرد که جمهوری اسلامی ایران مردمان کشور خود را در اعتراضات خیابانی مورد هدف قرار می دهد و حتی بارها زنان ایران را مورد خطاب قرار داد که در ایران با آنها برخورد می شود این گزاره ها بارها از سوی رئیس جمهور آمریکا تکرار شد و گویا صرفا این نشست خبری را برای تحریک مردم ایران ترتیب داده بود اما ترامپ در حالی مدعی شد جمهوری اسلامی ایران مردم معترض را مورد هدف قرار می دهد که در صحبت های خود اعتراف کرد که تلاش داشت مردم ایران را مسلح کند اما اسلحه ها را به یک گروه خاص داده است .پیشتر نیز اعلام شده بود آمریکا و رژیم صهیونیستی در جریان اعتراضات معیشتی مردم ایران در دی ماه سال گذشته با عوامل داخلی خود مسیر این اعتراضات را منحرف و به سمت خشونت کشاندند که البته با برخی بی تدبیری های داخلی هم زمینه موج سواری ها بدخواهان ملت ایران فراهم شد.

۲-ترامپ و نتانیاهو اهداف اولیه شان در جنگ اخیر شورش داخلی و اقدامات تجزیه طلبانه و مسلحانه در داخل کشور بود که با حضور معنادار مردم در خیابان ها نقشه آنها ناکام ماند اگرچه ترامپ در کنفرانس خبری اخیر خود مجددا تلاش کرد مردم ایران را برای مقابله با جمهوری اسلامی ایران تحریک کند ولی به مانند گذشته توفیقی به دست نخواهد آورد.

از سوی دیگر به نظر می رسد خروج آمریکا در این زمان نیاز به یک برد ملموس و قابل باور برای ارضای روانی ترامپ دارد و قاعدتا موقعیت آمریکا نباید با این بن بست و شکست در جنگ ترسیم شود.. این مساله اعتبار ترامپ برای سه سال باقیمانده از دوره اش در جهان را کاملا مخدوش خواهد کرد، اگرچه تاکنون هم مخدوش شده است. به نظر می رسد چند سناریو احتمالا از منظر آمریکا و اسرائیل به عنوان ضربه نهایی و پایان جنگ در نظر گرفته شده است.

الف :شورش و جنگ داخلی بعد از حملات روز اول

ب :اقدامات تجزیه طلبانه و جنگ مسلحانه با معارضان

پ :به دست آوردن اورانیوم ۶۰ درصد

ت :اشغال جزایر و بازگشایی تنگه هرمز و در نهایت حمله به زیرساخت ها و همزمان ادامه سیاست ترور.

گزینه های اول و دوم یعتی شورش داخلی و اقدامات تجزیه طلبانه که با شکست مواجه شده است .اشغال جزایر از طریق حمله زمینی هم با توجه به هزینه سنگینی که آمریکا برای نجات خلبان ها متحمل شد به نظر می رسد اگر ترامپ محاسبه هزینه اقدامات خود را در اولویت بداند مطمئنا گزینه حمله زمینی هم باید از نظر دور داشت .دو گزینه خروج اورانیوم ۶۰ درصد و حمله به زیرساخت ها تنها گزینه های محتمل است که ترامپ برای خروج کشورش از این مهلکه( جنگ ) و ارضای خود برای اعلام به اصطلاح پیروزی می تواند در دستور کار قرار دهد که حمله به زیرساختها در این بین محتمل تر به نظر می رسد.

جمهوری اسلامی ایران با ابتکار مدیریت تنگه هرمز ،ترامپ را کلافه کرده است این ابتکار عمل با توجه به عدم همراهی اروپا با آمریکا در حمله به ایران به ویژه انگلستان می تواند همراه با دیپلماسی فعال پایان جنگ را رقم بزند. البته نباید از نظر دور داشت که ترامپ همانگونه که در کتاب "هنر معامله گری" نوشته با رفتار و گفتارهای متناقض می خواهد طرف مقابل خود را مجاب به تبعیت از خواسته هایش کند( ترامپ این حربه را برای معامله املاک در این کتاب بیان کرده است ) .

به همین دلیل جمهوری اسلامی ایران می تواند با تداوم راهبرد فعلی خود همراه با تلاش برای ارتقا تاب آوری ملت ایران و رویکرد فعال در عرصه دیپلماسی با استفاده از تمامی ظرفیتها ها و تجارب دیپلمات های کارکشته پایان جنگ را عزتمندانه رقم بزند.

علیرضا خامسیان

