تشکیل زنجیره انسانی جوانان ایلام برای حمایت از زیرساخت‌های کشور

تشکیل زنجیره انسانی جوانان ایلام برای حمایت از زیرساخت‌های کشور
معاون امور جوانان اداره‌کل ورزش و جوانان استان ایلام از برگزاری «پویش ملی زنجیره انسانی جوانان ایران برای فردای روشن» در این استان خبر داد.

محمدرضا تردست امروز سه شنبه ١٨ فروردین ماه در جریان تشکیل زنجیره انسانی برای حفاظت از زیرساخت‌های استان به خبرنگاران گفت: این پویش با حضور جوانان، ورزشکاران، قهرمانان، هنرمندان و اقشار مختلف مردم با هدف حمایت از حفظ و صیانت از زیرساخت‌های کشور برگزار شد.

وی افزود: در این برنامه، زنجیره انسانی در محوطه نیروگاه شهرستان ایلام در بام ایلام، تشکیل شد و جوانان و اعضای هیئت‌های ورزشی، سازمان‌های مردم‌نهاد و جمعی از هنرمندان و ورزشکاران در آن حضور داشتند.

تردست بیان کرد: استقبال گسترده جوانان و فعالان حوزه‌های مختلف از این پویش نشان‌دهنده همبستگی و مشارکت اجتماعی آنان در حمایت از زیرساخت‌های کشور است.

منبع ايسنا
ارسال نظر
فولاد مبارکه اصفهان
تویوتا
پارسیان
بانک ملی
پتروشیمی فناوران
پرشیا خودرو
توسعه نیشکر
انجمن شهربازی داران ایران
انزلی
ایران کیش
صادرات
شهر لوازم خانگی
آسیاتک
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
بیمه ملت
هپکو
شاتل
