محمدرضا تردست امروز سه شنبه ١٨ فروردین ماه در جریان تشکیل زنجیره انسانی برای حفاظت از زیرساخت‌های استان به خبرنگاران گفت: این پویش با حضور جوانان، ورزشکاران، قهرمانان، هنرمندان و اقشار مختلف مردم با هدف حمایت از حفظ و صیانت از زیرساخت‌های کشور برگزار شد.

وی افزود: در این برنامه، زنجیره انسانی در محوطه نیروگاه شهرستان ایلام در بام ایلام، تشکیل شد و جوانان و اعضای هیئت‌های ورزشی، سازمان‌های مردم‌نهاد و جمعی از هنرمندان و ورزشکاران در آن حضور داشتند.

تردست بیان کرد: استقبال گسترده جوانان و فعالان حوزه‌های مختلف از این پویش نشان‌دهنده همبستگی و مشارکت اجتماعی آنان در حمایت از زیرساخت‌های کشور است.

منبع ايسنا

