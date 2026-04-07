چرا به ساکنان این شهر قرص ید توزیع شد؟

توزیع قرص براساس تصمیم گیری ستاد مدیریت بحران، شامل شهر بوشهر می‌شود که تعداد ۱۸۰ هزارعدد از این قرص توزیع شده است.

از همان زمان تمامی مراکز جامع سلامت با فرم‌هایی که تهیه شده بود و توصیه‌هایی که وجود داشت توزیع قرص ید را انجام دادند و اکنون هم در همه مراکز جامع سلامت بوشهر در اختیار مردم شهر بوشهر قرار می‌گیرد.

درصورت اطلاع از یک بحران و حادثه از ۲۴ ساعت قبل از وقوع حادثه تا ۴ ساعت پس از آن حادثه باید مصرف شود که به هر نفر یک قرص تحویل داده می‌شود، اما میزان مصرف برای هر سن متفاوت است.

برای نوزادان زیر یک ماه، یک هشتم قرص، از یک ماه تا سه سال یک چهارم قرص، از سه سال تا ۱۲ سال نصف قرص و بزرگسالان بالای ۱۲ سال هم یک قرص کامل باید مصرف شود.

در حوادث پرتویی، ید رادیو اکتیو معمولا آزاد می‌شود و غده تیروئید آمادگی دریافت ید را دارد که با استفاده از این قرص غده تیروئید اشباع از ید شده و امکان دریافت ید رادیواکتیو را دیگر نخواهد داشت، زیرا دریافت آن موجب آسیب‌هایی به غده تیروئید می‌شود.