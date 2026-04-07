محسن تنابنده به ترامپ پاسخ داد + عکس

محسن تنابنده به اظهارات توهین‌آمیز ترامپ واکنش نشان داد و متنی را منتشر کرد.

محسن تنابنده ـ بازیگر ـ در واکنش به اظهارات توهین‌آمیز ترامپ اینگونه نوشت: «فحش حروم‌زاده به ایرانی نمی‌چسبه، ما فرزندان همان مادرانیم که در حمله اعراب وقتی مردانشان به خاک افتادن، خودشان را در چاه انداختند و زنده به گور کردند تا از گزند اجنبی دور بمانند.

سینه این خاک مالامال این مادران پاک‌دامن است و ما در همین خاک ریشه می‌دوانیم از همان تن‌ها جان می‌گیریم درختی تناور می‌شویم و در همین خاک و برای همین خاک فرو می‌رویم.»

این بازیگر همراه با پیامش، تصویری از سواحل خلیج فارس منتشر کرد.

همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
اخبار مرتبط
ارسال نظر
فولاد مبارکه اصفهان
تویوتا
پارسیان
بانک ملی
پتروشیمی فناوران
پرشیا خودرو
توسعه نیشکر
انجمن شهربازی داران ایران
انزلی
ایران کیش
صادرات
شهر لوازم خانگی
آسیاتک
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
بیمه ملت
هپکو
شاتل
