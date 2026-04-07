محسن تنابنده به ترامپ پاسخ داد + عکس

محسن تنابنده ـ بازیگر ـ در واکنش به اظهارات توهین‌آمیز ترامپ اینگونه نوشت: «فحش حروم‌زاده به ایرانی نمی‌چسبه، ما فرزندان همان مادرانیم که در حمله اعراب وقتی مردانشان به خاک افتادن، خودشان را در چاه انداختند و زنده به گور کردند تا از گزند اجنبی دور بمانند.

سینه این خاک مالامال این مادران پاک‌دامن است و ما در همین خاک ریشه می‌دوانیم از همان تن‌ها جان می‌گیریم درختی تناور می‌شویم و در همین خاک و برای همین خاک فرو می‌رویم.»

این بازیگر همراه با پیامش، تصویری از سواحل خلیج فارس منتشر کرد.