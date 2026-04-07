شارژ موبایل با ۳ روش‌ خلاقانه هنگام قطعی برق

تصور کنید نیمه‌شب برق ناگهان قطع می‌شود. چراغ‌ها خاموش می‌شوند و چند دقیقه بعد، موبایل شما هم پیام کم بودن شارژ باتری می‌دهد. در چنین شرایطی، نه خبری از اینترنت است، نه راهی برای تماس یا دریافت اطلاعات.

تاریکی و خاموشیِ گوشی، یعنی قطع ارتباط با دنیای بیرون. اما جای نگرانی نیست؛ با چند راهکار ساده و در دسترس، هم می‌توانید نور لازم را تأمین کنید و هم گوشی خود را روشن نگه دارید. در ادامه، سه روش خلاقانه و کاربردی برای شارژ موبایل با منابع جایگزین و همچنین افزایش عمر باتری را مرور می‌کنیم.

۱. شارژ موبایل با باتری خودرو

اگر در فضای باز هستید یا به پارکینگ دسترسی دارید، باتری خودرو می‌تواند یک ناجیِ واقعی باشد. برای این کار:

- به یک «کابل شارژ مخصوص خودرو» (همان شارژر فندکی خودرو) یا یک «اینورتر» (مبدل برق ۱۲ ولت خودرو به برق شهری ۲۲۰ ولت) نیاز دارید.

- حتماً این کار را در «فضای باز و با رعایت ایمنی» انجام دهید و از اتصال کوتاه سیم‌ها جلوگیری کنید.

این روش به‌ویژه در سفرها یا شرایط اضطراری که راه دیگری ندارید، بسیار راهگشاست.

۲. شارژ از طریق لپ‌تاپ خاموش

شاید باور نکنید، اما لپ‌تاپی که خاموش است (در حالت Sleep یا حتی خاموش کامل با پورت USB فعال) می‌تواند گوشی شما را شارژ کند. کافی است:

- گوشی را با کابل USB به لپ‌تاپ وصل کنید.

- اگر لپ‌تاپ در حالت خواب (Sleep) باشد، معمولاً پورت‌های USB برق ملایمی دارند.

نکته: سرعت این روش پایین است، اما در مواقعی که هیچ منبع دیگری ندارید، همان شارژ کم هم می‌تواند برای یک تماس اضطراری یا ارسال پیام کافی باشد.

۳. افزایش عمر باتری موبایل (قبل از اتمام شارژ)

بهترین راهکار، مدیریت هوشمندانهٔ شارژ باقی‌مانده است. با این کارها می‌توانید عمر باتری را چند ساعت بیشتر کنید:

- اینترنت همراه (دیتا)، بلوتوث و GPS را خاموش کنید؛ این سه مورد، بیشترین مصرف باتری را دارند.

- نور صفحه را به کمترین حد ممکن برسانید.

- برنامه‌های پس‌زمینه را ببندید (برنامه‌هایی که در حال اجرا هستند اما از آن‌ها استفاده نمی‌کنید).

- در صورت نیاز، «حالت ذخیره‌سازی انرژی (Power Saving Mode)» گوشی را فعال کنید.

یک پیشنهاد: نور اضطراری ساده

اگر چراغ قوه ندارید، با یک بطری آب پر و فلاش گوشی، یک چراغ پخش‌کنندهٔ ملایم بسازید. کافی است بطری را روی نور فلاش قرار دهید تا نور در همه جهات پخش شود.

جمع‌بندی

قطع برق لزوماً به معنای قطع ارتباط یا ماندن در تاریکی مطلق نیست. با باتری خودرو، لپ‌تاپ خاموش، و مدیریت هوشمندانه مصرف باتری، می‌توانید تا ساعت‌ها روشن و متصل بمانید. این مهارت‌های ساده، همان چیزهایی هستند که در بحران، تفاوت بین اضطراب و آرامش را رقم می‌زنند.

منبع همشهری

