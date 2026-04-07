در روزهایی که امنیت و آسایش در خطر است، قطع ناگهانی برق می‌تواند نگران‌کننده به نظر برسد. اما با چند اقدام هوشمندانه و عملی می‌شود خانه و زندگی را در برابر این بحران‌های لحظه‌ای محافظت کرد؛ از نگهداری مواد غذایی گرفته تا حفظ ارتباطات و دوری از خطرات.

در این راهنما، بهترین راهکارهای کاربردی را مرور می‌کنیم تا در سخت‌ترین لحظه‌ها، همچنان امیدوار و آماده بمانیم.

بخش اول: حفاظت از مواد غذایی در دل خاموش

وقتی برق قطع می‌شود، یخچال و فریزر دیگر خنک نمی‌کنند و مواد غذایی زودتر فاسد می‌شوند. با این چند نکته، ذخیره غذایی خود را نجات دهید:

- در یخچال را باز نکنید:

یخچال: در صورت بسته نگه داشتن در، سرما را برای حدود ۴ ساعت حفظ می‌کند.

فریزر (دربسته و کاملاً پر): سرما را برای حدود ۴۸ ساعت حفظ می‌کند.

فریزر (دربسته و نیمه‌پر): سرما را برای حدود ۲۴ ساعت حفظ می‌کند.

نکته: این ارقام مربوط به زمانی است که درِ دستگاه اصلاً باز نشود. هر بار باز کردن در، هوای سرد خارج شده و زمان نگهداری سرما به شدت کاهش می‌یابد.

- نمک؛ یک نگهدارنده ساده: اگر امکان استفاده از یخچال نیست، گوشت، مرغ و ماهی را با نمک زیاد بپوشانید. نمک رطوبت را می‌گیرد و محیط را برای باکتری‌ها نامساعد می‌کند. فقط یادتان باشد بعد از برگشتن برق، حتماً بو و ظاهر مواد را بررسی کنید.

بخش دوم: تأمین نور و شارژ وسایل

قطع برق یعنی محدودیت در ارتباطات و نور. پس برای شارژ نگه داشتن گوشی و پیدا کردن منبع نور جایگزین، این ایده‌ها به کارتان می‌آید:

شارژ موبایل با روش‌های خلاقانه:

- از باتری ماشین (در فضای باز و با رعایت ایمنی) به کمک کابل مخصوص یا اینورتر استفاده کنید.

- لپ‌تاپ خاموش را در حالت Sleep بگذارید؛ پورت USB آن می‌تواند گوشی را آهسته اما نجات‌بخش شارژ کند.

- برای افزایش عمر باتری، دیتای اینترنت، بلوتوث و GPS را خاموش کنید، نور صفحه را کم کنید و برنامه‌های اضافی را ببندید.

چراغ اضطراری دست‌ساز:

- چراغ نفتی خانگی: یک فتیله نخی (مثل بند کفش تمیز) را در ظرف کوچکی از روغن مایع (مثل روغن زیتون) بگذارید. انتهای فتیله در روغن باشد و کمی از آن بیرون بزنید تا شعله بزند.

- چراغ قوه با بطری آب: بطری آب پُر را روی فلاش گوشی یا چراغ قوه بگذارید تا نور پخش و ملایم شود.

بخش سوم: ایمنی و پیشگیری از حوادث

قطع برق گاهی خطرات فنی و ایمنی دارد. پس این نکات را جدی بگیرید:

- همه وسایل برقی حساس را از پریز بکشید تا هنگام برگشتن برق، نوسان به آن‌ها آسیب نزند.

- هرگز از آسانسور استفاده نکنید؛ گیر افتادن در آن در خاموشی بسیار خطرناک است. پلکان اضطراری را از قبل بشناسید.

- نحوه باز کردن دستی درب پارکینگ را یاد بگیرید؛ اهرم دستی تنها راه خروج در زمان قطع برق است.

بخش چهارم: امنیت خانه در تاریکی

وقتی برق می‌رود، دزدگیر، آیفون تصویری و نور حیاط هم از کار می‌افتند. برای جلوگیری از سوءاستفاده:

- قفل درب‌ها را با قفل کتابی یا قفل‌های محکم تقویت کنید.

- پشت در ورودی زنگوله یا چند قوطی خالی بگذارید تا با باز شدن در، صدا ایجاد شود و شما باخبر شوید.

کلام آخر

آمادگی برای بدترین شرایط، بهترین راه مقابله با آن است. یک کیت اضطراری شامل چراغ قوه، باتری اضافه، رادیوی باتری‌خور، جعبه کمک‌های اولیه، آب آشامیدنی و خوراکی‌های ماندگار، همیشه دم دست باشد. و مهم‌تر از همه: حفظ آرامش و تفکر منطقی، قوی‌ترین ابزار شما در هر بحرانی خواهد بود.

منبع همشهری

