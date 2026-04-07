وقتی برق می‌رود، چطور خانه را مدیریت کنیم؟

زندگی مدرن بدون برق سخت است، اما گاهی خاموشی‌های ناگهانی پیش می‌آیند. این اتفاق می‌تواند برنامه روزانه‌مان را مختل کند، اما با چند قدم ساده و یک برنامه‌ریزی درست، هم آرامش خود را حفظ می‌کنیم و هم از پسِ این چالش برمی‌آییم. مهم این است که با همدلی و کمک به هم، از منابع موجود بهترین استفاده را ببریم.

در روزهایی که امنیت و آسایش در خطر است، قطع ناگهانی برق می‌تواند نگران‌کننده به نظر برسد. اما با چند اقدام هوشمندانه و عملی می‌شود خانه و زندگی را در برابر این بحران‌های لحظه‌ای محافظت کرد؛ از نگهداری مواد غذایی گرفته تا حفظ ارتباطات و دوری از خطرات.

در این راهنما، بهترین راهکارهای کاربردی را مرور می‌کنیم تا در سخت‌ترین لحظه‌ها، همچنان امیدوار و آماده بمانیم.

بخش اول: حفاظت از مواد غذایی در دل خاموش

وقتی برق قطع می‌شود، یخچال و فریزر دیگر خنک نمی‌کنند و مواد غذایی زودتر فاسد می‌شوند. با این چند نکته، ذخیره غذایی خود را نجات دهید:

- در یخچال را باز نکنید:

یخچال: در صورت بسته نگه داشتن در، سرما را برای حدود ۴ ساعت حفظ می‌کند.

فریزر (دربسته و کاملاً پر): سرما را برای حدود ۴۸ ساعت حفظ می‌کند.

فریزر (دربسته و نیمه‌پر): سرما را برای حدود ۲۴ ساعت حفظ می‌کند.

نکته: این ارقام مربوط به زمانی است که درِ دستگاه اصلاً باز نشود. هر بار باز کردن در، هوای سرد خارج شده و زمان نگهداری سرما به شدت کاهش می‌یابد.

- نمک؛ یک نگهدارنده ساده: اگر امکان استفاده از یخچال نیست، گوشت، مرغ و ماهی را با نمک زیاد بپوشانید. نمک رطوبت را می‌گیرد و محیط را برای باکتری‌ها نامساعد می‌کند. فقط یادتان باشد بعد از برگشتن برق، حتماً بو و ظاهر مواد را بررسی کنید.

بخش دوم: تأمین نور و شارژ وسایل

قطع برق یعنی محدودیت در ارتباطات و نور. پس برای شارژ نگه داشتن گوشی و پیدا کردن منبع نور جایگزین، این ایده‌ها به کارتان می‌آید:

شارژ موبایل با روش‌های خلاقانه:

- از باتری ماشین (در فضای باز و با رعایت ایمنی) به کمک کابل مخصوص یا اینورتر استفاده کنید.

- لپ‌تاپ خاموش را در حالت Sleep بگذارید؛ پورت USB آن می‌تواند گوشی را آهسته اما نجات‌بخش شارژ کند.

- برای افزایش عمر باتری، دیتای اینترنت، بلوتوث و GPS را خاموش کنید، نور صفحه را کم کنید و برنامه‌های اضافی را ببندید.

چراغ اضطراری دست‌ساز:

- چراغ نفتی خانگی: یک فتیله نخی (مثل بند کفش تمیز) را در ظرف کوچکی از روغن مایع (مثل روغن زیتون) بگذارید. انتهای فتیله در روغن باشد و کمی از آن بیرون بزنید تا شعله بزند.

- چراغ قوه با بطری آب: بطری آب پُر را روی فلاش گوشی یا چراغ قوه بگذارید تا نور پخش و ملایم شود.

بخش سوم: ایمنی و پیشگیری از حوادث

قطع برق گاهی خطرات فنی و ایمنی دارد. پس این نکات را جدی بگیرید:

- همه وسایل برقی حساس را از پریز بکشید تا هنگام برگشتن برق، نوسان به آن‌ها آسیب نزند.

- هرگز از آسانسور استفاده نکنید؛ گیر افتادن در آن در خاموشی بسیار خطرناک است. پلکان اضطراری را از قبل بشناسید.

- نحوه باز کردن دستی درب پارکینگ را یاد بگیرید؛ اهرم دستی تنها راه خروج در زمان قطع برق است.

بخش چهارم: امنیت خانه در تاریکی

وقتی برق می‌رود، دزدگیر، آیفون تصویری و نور حیاط هم از کار می‌افتند. برای جلوگیری از سوءاستفاده:

- قفل درب‌ها را با قفل کتابی یا قفل‌های محکم تقویت کنید.

- پشت در ورودی زنگوله یا چند قوطی خالی بگذارید تا با باز شدن در، صدا ایجاد شود و شما باخبر شوید.

کلام آخر

آمادگی برای بدترین شرایط، بهترین راه مقابله با آن است. یک کیت اضطراری شامل چراغ قوه، باتری اضافه، رادیوی باتری‌خور، جعبه کمک‌های اولیه، آب آشامیدنی و خوراکی‌های ماندگار، همیشه دم دست باشد. و مهم‌تر از همه: حفظ آرامش و تفکر منطقی، قوی‌ترین ابزار شما در هر بحرانی خواهد بود.

 

 

 

منبع همشهری
منبع همشهری
