۱۸ / ۰۱ / ۱۴۰۵ - ۱۳:۵۰:۳۷

دکتر حسین راغفر: حتی اگر باز هم به زیرساخت‌های کشور حمله کنند باید مقاومت را ادامه دهیم چون هزینه تخریب زیرساخت‌ها از هزینه تسلیم کمتر است + فیلم

دکتر حسین راغفر اقتصاددان و استاد اقتصاد دانشگاه الزهرا (س):اگر در واکنش به اقدام ترامپ نیروگاه برق کشورهای عربی را بزنیم تمام آب شیرین کن‌های منطقه از کار می‌ایستند و یک تشنگی سراسری بر کل منطقه حاکم می‌شود/ حمله آمریکا به زیرساخت‌های کشور رنج‌آور است ولی مردم بدانند صلح تحمیلی با آمریکا به مراتب هزینه‌ بیشتری خواهد داشت. حتی اگر باز هم به زیرساخت‌های کشور حمله کنند باید مقاومت را ادامه دهیم چون هزینه تخریب زیرساخت‌ها از هزینه تسلیم کمتر است.