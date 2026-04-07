سایر رسانه‌ها ۱۸ / ۰۱ / ۱۴۰۵ - ۱۲:۰۹:۳۶

خشم شدید مجری سرشناس آمریکایی از توئیت‌های جنجالی و توهین‌آمیز ترامپ علیه اسلام و ایرانیان + فیلم

تاکر کارلسون، مجری مطرح در رسانه‌های آمریکایی: فکر میکنی کی هستی؟ صبح روز عید پاک، روی توییتر کلمهٔ فحش مینویسی؟ تو جهنم زندگی خواهی کرد. فقط منتظر باش. ستایش از آن خداست. خب، معلوم است که دین ایران را مسخره میکنی. پیام تمام ادیان در بزرگترین سطح خود، همان پیامی است که در کتاب مقدس ما آمده: تو خدا نیستی و تنها اگر خود را خدا بدانی، اینگونه حرف میزنی. فرستادن توییتی با کلمهٔ فحش در صبح عید پاک، همراه با وعدهٔ قتل غیرنظامیان، و بعد گفتن «ستایش از آن خداست» بدون هیچ توضیحی. ما نمیتوانیم از این کار حمایت کنیم. این کار شر است.