در گزارش ساندی تایمز آمده است: ترامپ پیشتر در پیامی غیرعادی و خارج از چارچوب اخلاقی در رسانه اجتماعی خود موسوم به تروث سوشال ایران را برای باز کردن تنگه هرمز تهدید کرده بود.

این گزارش می‌افزاید: منتقدان ترامپ این پیام را نشان‌دهنده حالتی از تنش و سردرگمی تفسیر کرده و گفتند که این اقدام می‌تواند برای تخریب وجهه آمریکا و ایجاد تردیدهایی درباره عقلانیت ترامپ استفاده شود.

بر اساس این گزارش، ترامپ همیشه می‌خواهد توجه‌ها به او باشد اما به گفته منتقدان، این گفتمان خارج از عرف رئیس جمهور آمریکا، او را ناامید و وحشت‌زده نشان می‌دهد و ممکن است نتیجه معکوس نیز داشته باشد.

بریجت فیلیپسون وزیر آموزش انگلیس پیشتر در جمع خبرنگاران گفته بود: «ما بارها شاهد استفاده رئیس‌جمهور آمریکا از چنین زبانی بوده‌ایم. این بر عهده خود ترامپ است که درباره ادبیاتی که انتخاب می‌کند توضیح دهد. این نه زبانی است و نه رویکردی که این دولت در پیش خواهد گرفت.»

وی در عین حال با تکرار موضع رسمی لندن درباره جنگ تجاوزکارانه جاری، مدعی شد که نقش انگلیس صرفاً به مشارکت در اقدامات دفاعی محدود می‌شود.

این اظهارات در شرایطی مطرح شد که تهدیدها و لفاظی‌های رئیس‌جمهور آمریکا علیه ایران، بازتاب گسترده‌ای در رسانه‌ها و محافل سیاسی انگلیس داشته و حتی برخی مقام‌های پارلمان انگلیس خواستار اخراج نظامیان آمریکایی از پایگاه‌های انگلیس شده‌اند.

فیلیپسون نخستین عضو کابینه انگلیس است که به‌صورت علنی به ادبیات رکیک ترامپ واکنش نشان می‌دهد. اظهارات او از یک‌سو بیانگر نگرانی لندن از تبعات سیاسی و امنیتی تشدید بحران است و از سوی دیگر نشان می‌دهد که حتی نزدیک‌ترین متحدان واشنگتن نیز در همراهی با لحن تهاجمی و تهدیدآمیز رئیس‌جمهور آمریکا با ملاحظات جدی روبه‌رو هستند.

ترامپ که پس از ناکامی در تحقق اهداف جنگ تجاوزکارانه علیه ایران، بیش از گذشته در موضعی مستأصل قرار گرفته، همچنان با ادبیاتی اهانت آمیز علیه جمهوری اسلامی ایران موضع‌گیری می‌کند.