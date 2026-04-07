فروش اضطراری طلای خانگی افزایش یافت

مشاهدات در بازار طلا نشان‌دهنده افزایش معاملات در این بازار است. به‌نظر می‌رسد بخش اعظمی از این روند در بازار طلا، مربوط به افرادی است که در انتظار افزایش جزئی نرخ بودند تا بخشی از دارایی طلایی خود را برای پرداخت بدهی و گذران امور به ریال تبدیل کنند. روز گذشته، قیمت‌های هر دلار آمریکا، طلای ۱۸ عیار و انواع قطعات سکه طلا افزایش داشت.قیمت هر دلار آمریکا روز دوشنبه با ۲ هزار تومان افزایش نسبت به ‌روز قبل، به ۱۵۷ هزار تومان رسید. همچنین سکه طلای طرح جدید بیش از ۲ میلیون تومان نسبت به روز یکشنبه افزایش قیمت داشت و در رقم ۱۸۵ میلیون و ۱۷۰هزار تومان به فروش رسید. کارشناسان معتقدند در شرایط جنگی عمق بازارها کاهش یافته و این موضوع موجب می‌شود حساسیت نرخ نسبت به اخبار افزایش یابد. روز گذشته خبرهای ضد و نقیضی از تشدید تنش‌های جنگی و از سوی مقابل افزایش احتمال آتش‌بس منتشر شد.

دلار که روز یکشنبه در رقم ۱۵۵هزار تومان به فروش می‌رسید با خبر افزایش احتمال آتش‌بس در جنگ کنونی، روز گذشته ۲ هزار تومان افزایش قیمت داشت و در رقم ۱۵۷هزار تومان معامله شد. کارشناسان معتقدند در روزهایی که اقتصاد در سایه نااطمینانی زیاد ناشی از جنگ قرار دارد، کم عمق بودن بازار اصلی ترین عامل اثرگذار بر نرخ‌هااست. در چنین وضعیتی خوش‌بینی یا بدبینی حاصل از هر خبر منتشر شده در رسانه‌های داخلی می‌تواند اثرات نسبتا ملموسی بر قیمت‌ها داشته باشد. در همین راستا بعد از ظهر یکشنبه، همزمان با انتشار خبر تشدید حملات و تهدید حمله به نیروگاه‌های کشور، خبر افزایش احتمال برقراری آتش‌بس در بازار داخلی قوت گرفت. به نظر می‌رسد انتشار این اخبار در میان فعالان بازار نوعی نوید برای بازگشایی کامل بازارها در آینده کوتاه‌مدت به وجود آورد. معمولا با افزایش امید برای خروج بازار از رکود حاصل از جنگ، معامله‌گران جدید به بازار وارد می‌شوند و تعداد معاملات افزایش می‌یابد.

اثر متغیرهای کلان اقتصادی بر نرخ دلار

از سوی دیگر، برای تحلیل دلایل افزایش قیمت دلار، باید به اثر گذاری شاخص‌های اقتصاد کلان کشور توجه کرد. به عقیده صاحب‌نظران اقتصادی وضعیت حال حاضر تورم و رشد نقدینگی در اقتصاد ایران، الزامات رشد قیمت دلار به عنوان لنگر انتظارات تورمی را فراهم کرده است. این موضوع در شرایط افزایش بیکاری در اقتصاد ایران تشدید خواهد شد. براساس مطالعات کارشناسی، موج تعدیلات سال گذشته که تا بهار سال جاری ادامه داشته است، احتمالا با کوچک شدن طرف عرضه اقتصاد و همچنین با افزایش ضرورت حمایت‌های دولتی (رشد نقدینگی)، اثر افزایشی بر تورم ماه‌های آینده داشته باشد. این موضوع می‌تواند توضیح دهنده افزایش نرخ دلار آزاد در زمان تشدید نااطمینانی باشد.

دلایل رشد قیمت طلا در زمان افزایش تعداد فروشندگان

روز گذشته، نرخ هر گرم طلای ۱۸ عیار از ۱۸‌میلیون تومان فراتر رفت و ۱۸‌میلیون و ۱۴۷ هزار تومان اعلام شد. به طور کلی، نرخ دلار، قیمت هر واحد طلای جهانی و همچنین حجم عرضه و تقاضای موجود در بازار داخلی طلا، سه عامل اصلی اثر گذار بر قیمت طلای داخلی هستند. روز گذشته، نرخ دلار بالا رفت که اثر افزایشی بر نرخ طلا داشت. از سوی دیگر قیمت هر واحد طلا در بازارهای جهانی نیز با افزایش تقریبا ۳۰ دلاری مواجه شد. تا پیش از بازگشایی بازارهای جهانی کارشناسان اعلام کرده بودند احتمالا با افزایش موج حملات به بخش‌های انرژی، نااطمینانی در بازار نفت افزایش یابد و قیمت نفت در بازار‌های جهانی در رقمی بالاتر از آخرین نرخ هفته قبل بازگشایی شود. همچنین اعلام شده بود که نرخ بازگشایی بازار برای هر واحد طلای جهانی نیز پایین تر از ارقام هفته گذشته باشد. روز دوشنبه که بعد از سه روز تعطیلی (عید پاک و شنبه و یکشنبه)، اولین روز کاری اکثر بازار‌های جهانی بود.

در زمان شروع به کار بازار‌های جهانی هر واحد نفت برنت در قیمت بیش از ۱۱۲ دلار باز شد که یک دلار بالاتر از آخرین قیمت هفته گذشته بود و حتی در ادامه تا ارقامی بالاتر از ۱۱۴دلار نیز پیش روی کرد. همچنین، هر اونس طلا با قیمتی ۳۲دلار پایین تر از قیمت آخرین روز کاری هفته گذشته باز شد. البته در ساعات بعدی قیمت هر واحد طلای جهانی تا بیش از ۴۷۰۰ دلار نیز پیش روی کرد. رقم اعلام شده برای هر انس طلا در آخرین روز کاری هفته میلادی گذشته ۴ هزار و ۶۷۶ دلار ثبت شده بود که در زمان بازگشایی بازار‌ها در روز دوشنبه با ادامه روند نزولی، رقم ۴ هزار و ۶۴۴ دلار را ثبت کرد. بالاترین رقم ثبت شده تا ظهر دیروز برای هر انس طلا، ۴ هزار و ۷۰۳ دلار بود. قیمت طلا بعد از نزدیک شدن به ۴ هزار و ۷۰۰دلار باز دیگر کاهش یافت و در ارقامی پایین تر از قیمت یک ماه گذشته خود نوسان کرد.

کارشناسان معتقدند، با وجود این که شروع بازار طلای جهانی با کاهش همراه بود ولی در ادامه به دلیل رشد قیمت طلا تا سقف ۴ هزار و ۷۰۰ دلار، موجب رشد نسبی قیمت طلا در بازار داخلی شد. روز گذشته، نرخ هر گرم طلای ۱۸ عیار با افزایش ۱۸۷هزار تومانی به رقم ۱۸‌میلیون و ۱۴۷هزار تومان رسید. با مقایسه نرخ‌های اعلام شده در بازار طلا می‌توان متوجه شد در شرایط جنگی و قطعی اینترنت بین‌المللی تفاوت زیادی میان نرخ‌های موجود در بازار وجود دارد. روز گذشته درحالی‌که کمیسیون طلا و جواهر اتاق ایران نرخ ۱۸‌میلیون و ۱۴۷ هزار تومان به ازای هر گرم طلای ۱۸ عیار را اعلام کرده بود، برخی منابع دیگر ارقامی حدود ۱۷‌میلیون و ۹۰۰ هزار تومان و ۱۷‌میلیون و ۷۰۰هزار تومان را منتشر کردند. مشخص نبودن نرخ در شرایط جنگی اصلی ترین مانع ورود به بازار است.

بازار طلا در حال حاضر پویا ترین بازار دارایی‌ها محسوب می‌شود، چرا که به نظر می‌رسد افراد زیادی اعم از بخش خصوصی و اشخاص حقیقی که برای حفظ ارزش، سرمایه خود را به طلا تبدیل کرده بودند، در حال حاضر برای گذران امور و پرداخت بدهی‌های سررسید شده، به دنبال اولین فرصت مناسب برای فروش دارایی‌های طلایی خود هستند. همراه با طلای ۱۸ عیار، روز دوشنبه، انواع قطعات سکه طلا نیز با افزایش نرخ مواجه شدند. قیمت هر سکه طلای طرح جدید که در روزهای شنبه و یکشنبه روند نزولی طی کرده بود، روز دوشنبه با افزایش ۲‌میلیون و ۱۷۰ هزار تومانی به رقم ۱۸۵‌میلیون و ۱۷۰ هزار تومان رسید. روز گذشته، سایر قطعات سکه نیز کاهش قیمت روزهای اخیر را تا حدودی جبران کردند. روز دوشنبه، نرخ فروش نیم‌سکه طلا با یک‌میلیون تومان افزایش نسبت به ‌روز یکشنبه به رقم ۹۸‌میلیون و ۵۰۰ هزار تومان رسید. ربع‌سکه افزایش قیمت پایین تری نسبت به سایر قطعات سکه ثبت کرد و با ۳۰۰هزار تومان افزایش، در قیمت ۵۶‌میلیون و ۵۷۰هزارتومان معامله شد.