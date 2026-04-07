فیلمی که علی قمصری از مقابل نیروگاه برق منتشر کرد

علی قمصری آهنگساز و نوازنده تار در ویدئویی در بخش پست‌های تگ‌شدهٔ صفحه اینستاگرامش، از مقابل نیروگاه برق دماوند (تامین‌کننده‌ نیمی از برق تهران) از امیدش به این گفت که زخمه‌هایش روی تار بتواند کاری کند. او صبح دوشنبه ۱۷ فروردین در پی تهدید دونالد ترامپ به زدن پل‌ها و نیروگاه‌های ایران، در اینستاگرامش خبر داد: «تا رفع تهدیدها علیه زیرساخت برق تهران در یکی از نیروگاه‌های مهم برق تهران مستقر می‌ماند.»

علی قمصری در بخشی از این ویدئو می‌گوید: «نیروگاه برق دماوند هستم ولی نمی‌توانم بگویم جای شما خالی. چراکه این‌جا به حمله نظامی تهدید شده است که امیدوارم اتفاق نیفتد. دوست دارم صدای تار بتواند این‌بار برای صلح نقش‌آفرینی کند، برای جلوگیری از خاموشی چراغ خانه‌ها.... امروز صحبت از تهدید به تخریب زیرساخت‌هاست در حالی که بازسازی آن‌ها بیش از ۳۰ سال زمان می‌برد و نباید گمان کنیم تبعات کوچکی دارد و «دوباره می‌سازیمش!» نه، این اتفاق نمی‌افتد.... باید کنار هم باشیم. امروز، مسئله ایران، من و شما و خانواده شماست. مسئله، کودکان و بیمارستان‌هاست... امیدوارم زخمه‌های من روی تار، با رسانایی صدای موسیقی در جهان، بتواند در این زمینه اندکی بازدارندگی ایجاد کند...»