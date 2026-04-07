قیمت دلار و یورو امروز سه شنبه ۱۸ فروردین ۱۴۰۵ + جدول

قیمت دلار، یورو، پوند و سایر ارز‌ها امروز سه شنبه ۱۸ فروردین را می‌توانید در جدول زیر مشاهده نمایید. لازم به ذکر است که این نرخ‌ها قیمت بازار آزاد است (بجز دلار که نرخ بازار مبادله ارزی است) و با نرخ ارز سهمیه‌ای متفاوت است.

بروزرسانی قیمت ارزها:سه شنبه ۱۸ فروردین

ارز

قیمت (ریال)

دلار (صرافی بانک ملی)

1,322,602

دلار (بازار آزاد)

1,577,000

یورو (صرافی بانک ملی)

1,549,431

یورو (بازار آزاد)

1,812,700

درهم امارات

427,440

پوند انگلیس

2,079,100

لیر ترکیه

35,200

فرانک سوئیس

1,968,400

یوان چین

228,100

ین ژاپن

 983,130

وون کره جنوبی

1,039

دلار کانادا

1,128,100

دلار استرالیا

1,085,700

دلار نیوزیلند

897,300

دلار سنگاپور

1,221,000

روپیه هند

16,890

روپیه پاکستان

5,632

دینار عراق

1,200

پوند سوریه

13,581

افغانی

24,090

کرون دانمارک

242,400

کرون سوئد

166,700

کرون نروژ

161,900

ریال عربستان

418,280

ریال قطر

431,000

ریال عمان

4,076,900

دینار کویت

5,096,255

دینار بحرین

4,159,600

رینگیت مالزی

390,100

بات تایلند

48,200

دلار هنگ کنگ

200,300

روبل روسیه

19,870

منات آذربایجان

923,970

درام ارمنستان

4,170

لاری گرجستان

583,500

سوم قرقیزستان

17,950

سامانی تاجیکستان

165,500

منات ترکمنستان

446,300
