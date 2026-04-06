تمام تسلیحات هوایی آمریکا که از ابتدای جنگ با ایران تا کنون آسیب دیده یا نابود شده است (آپدیت ۱۶ فروردین):
۱ جنگنده F-35 (به ارزش ۱۱۰ میلیون دلار)
۴ جنگنده F-15E (مجموعاً به ارزش ۳۶۰ میلیون دلار)
۱ هواپیمای A-10 (به ارزش ۱۸.۸ میلیون دلار)
۱ هواپیمای آواکس E3 (به ارزش ۷۰۰ میلیون دلار)
۸ هواپیمای سوخترسان (مجموعاً به ارزش ۳۲۰ میلیون دلار)
۳ بالگرد HH-60M و HH-60W (مجموعاً به ارزش ۶۰میلیون دلار)
۱۷ پهپاد MQ-9 آمریکا (مجموعاً به ارزش ۵۱۰ میلیون دلار)
۴ بالگرد AH/MH-6 (مجموعاً به ارزش ۲۰ میلیون دلار)
۲ بالگرد CH-47 شینوک (مجموعاً به ارزش ۱۰۰ میلیون دلار)
۲ هواپیمای MC130J (مجموعاًً به ارزش ۲۰۰ میلیون دلار)