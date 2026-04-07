فال حافظ متولدین هر ماه - سه شنبه ۱۸ فروردین ۱۴۰۵

فروردین

به زودی گره کارت باز میشود و به هر خواسته ای که داری میرسی. ممکن است کسی به زودی به جمع خانواده شما افزوده شود. دوستان خوبی داری به وقت نیاز با آنها مشورت کن. تا حدی از شر بدخواهان در امانی. در چند روز آینده یک خبر خوشحال کننده میشنوید. اگر آرزو و یا نیتی داری به آن میرسی. در کارهایت به خدا توکل کن تا به امید حق کارهایت درست به انجام برسد. رازت را به هر کس نگو. خوددار باش و از بدیها پرهیز کن. آنچه را که انتظار داری انشا الله به زودی به دست خواهی آورد.

اردیبهشت

با این قصد و نیتی که در سر داری ممکن است سلامتت به خطر بیافتد. بهتر است آن را از سر بیرون کنی وگرنه صدمه سختی خواهی دید. کسی به تو طعنه میزند از او دوری کن. اگر در همه امور به خدا توکل کنی در کارت گشایش پیدا میشود و به مقصود میرسی.

خرداد

فالت خوب است. اگر صبر داشته باشی به مقصود میرسی. گشایشی در کارت دیده میشود. باید برای رسیدن به مقصود خود همت و کوشش کنی. کسی با تو دشمنی میکند مراقب خودت باش. اگر گم شده ای داری آن را پیدا میکنی. اگر مسافر یا غایبی داری از او خبر بدست می آوری.

تیر

از خصومت دست بردار و اگر قصد انجام کاری ناصواب داری، یا فکری بد در سر داری از آن دست بردار. از کسی که چشمانی کبود و رنگی سرخ دارد دوری کن. کسی از تو رنجور شده باید از او دلجویی کنی. اگر خواسته و آرزویی داری تا چند روز آینده به آن میرسی. صدمه ای متوجه توست. صدقه بده انشا الله رفع خواهد شد. از فکر بد، پول و در آمد حرام دوری کن. در همه ی کارها به خدا توکل کن.

مرداد

روزهای خوبی در پیش داری. نا امید نباش. از کسی جز خدا یاری نخواه و از رحمت حق غافل نشو افکار و نیات پاک در سر داشته باش تا بخت به تو روی آورد و گشایشی در کارت ایجاد شود. از افراد بد دوری کن. غیبت نکن. هدف یا کاری را که داری دنبال کن تا به توفیق برسی. انشا الله .

شهریور

نیت خوبی کرده ای. طالعت روشن است. غم و تیرگی از تو دور شده و سعادت به تو روی آورده است. از آسیب بدخواهان در امانی. اگر چیزی را از دست بدهی، از آن فایده ای نصیبت میشود. از دوست، همکار یا همسر خود راحتی میبینی. اگر فکر معامله هستی انجام بده نفع میبری.مدتی است نگران هستی و تشویشی به دل داری. اگر مسافری داری به سلامت باز میگردد. اگر قصد انجام کاری را داری، شرایط با تو موافق است و به مقصود میرسی انشا الله .

مهر

به زودی مقصودت بر آورده میشود و از غم رها میشوی باید شکر خدا را به جا آوری. افرادی هستند که در عین دوستی، غیبت تو را میکنند . از این افراد دوری کن. برای مقصود و نیتی که داری باید تلاش کنی تا به آن برسی. اگر کسی را رنجانده ای باید از او دلجویی کنی. نیات خیر داشته باش و در کارها مردانه پیش برو، به خداوند توکل کن تا به مرادت برسی.

آبان

اگر بیمار هستی به زودی سلامت خود را باز می یابی و از تندرستی بر خوردار میشوی. به زودی زندگی خوبی با خانواده ات خواهی داشت و در کار سود خوبی نصیب تو میشود. یکی از کسانی که به او نیکی میکنی به تو بدی میکند اما از کار خود پشیمان میشود. اگر قصد سفر داری برو سفر خوبی خواهی داشت. اگر چیزی را از دست داده ای به زودی به دست خواهی آورد. اگر مسافر داری به زودی باز میگردد. اگر کسی از نزدیکان در زندان باشد به زودی آزاد میشود. از کارهای بد حذر کن و در انجام کارهای خیر پیش قدم باش به خاطر انجام یک کار خوب و خیر بر سر زبانها میافتی. از جایی که انتظار نداری پول یا چیزی به شما میرسد پس خداوند را شکر گذار باش .

آذر

قصد و نیتت خوبست. به زودی کارهایت سر و سامان میگیرد. تا چهل روز دیگر چنان گشایشی در کارت پیدا میشود که انتظارش را نداری. تغییرات مثبتی در زندگیت در پیش داری. خیلی زود از غم و رنج رها میشوی و به نشاط و شادمانی دست پیدا میکنی الیته اراده ی تو هم در این امر دخیل میباشد.

دی

فکری را که در سر داری ترک کن. صبر پیشه کن تا گشایشی در کارت ایجاد شود. قیل و قال و تلاش بیهوده مکن. از بدی دوری کن و به امر و مشیت الهی تسلیم شو و جز در راه او کوشش و عمل نکن. از دروغ بر حذر باش، چون عده ای قصد تهمت زدن به تو را دارند. تا چند روز دیگر گشایشی در کار تو ایجاد میشود. صبور باش و به خدا توکل کن تا از بدی و سختی دور شوی و به مرادت برسی انشا الله .

بهمن

طالعت خوب است اما از نیتی که داری دوری کن. پشیمانی دارد و غمگین خواهی شد. نباید چنین قصدی را دنبال کنی. شخصی سیاه چهره با تو دشمنی دارد از او بزر حذر باش. مدتی است که کارت خوب نیست، اما اگر صبر داشته باشی گشایش در کارت دیده میشود و به مرادت میرسی.

اسفند

از طرف یکی از خویشان و نزدیکان کمکی دریافت میکنی و مورد حمایت او قرار میگیری.

