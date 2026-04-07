قیمت سکه و طلا امروز سه شنبه ۱۸ فروردین ۱۴۰۵ + جدول
قیمت سکه و قیمت طلا امروز سه شنبه ۱۸ فروردین ۱۴۰۵ را در جدول زیر مشاهده کنید. علاوه بر قیمت سکه امامی، بهار آزادی، گرمی، نیم سکه و ربع سکه می‌توانید قیمت مثقال و انس جهانی طلا، طلای آبشده و دست دوم را نیز مشاهده فرمایید.

قیمت طلا

بروزرسانی: سه شنبه ۱۸ فروردین

عنوان نرخ

قیمت (ریال)

طلای 18 عیار / 750

178,919,000

طلای 18 عیار / 740

176,533,000

طلای ۲۴ عیار

238,556,000

طلای دست دوم

176,533,030

آبشده کمتر از کیلو

776,040,000

مثقال طلا

775,010,000
انس طلا

4,649.55

قیمت سکه

سکه امامی تک فروشی

1,860,100,000

سکه بهار آزادی تک فروشی 

1,785,900,000

نیم سکه تک فروشی

994,000,000

ربع سکه تک فروشی

573,000,000

سکه گرمی تک فروشی

292,000,000

تمام سکه (قبل 86)

1,780,000,000

نیم سکه (قبل 86)

880,000,000

ربع سکه (قبل 86)

450,000,000

حباب سکه

حباب سکه امامی

124,860,000

حباب سکه بهار آزادی

54,660,000

حباب نیم سکه

127,670,000

حباب ربع سکه

138,810,000

حباب سکه گرمی

77,910,000
