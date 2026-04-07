قیمت سکه و طلا امروز سه شنبه ۱۸ فروردین ۱۴۰۵ + جدول
قیمت سکه و قیمت طلا امروز سه شنبه ۱۸ فروردین ۱۴۰۵ را در جدول زیر مشاهده کنید. علاوه بر قیمت سکه امامی، بهار آزادی، گرمی، نیم سکه و ربع سکه میتوانید قیمت مثقال و انس جهانی طلا، طلای آبشده و دست دوم را نیز مشاهده فرمایید.
|
قیمت طلا
|
بروزرسانی: سه شنبه ۱۸ فروردین
|
عنوان نرخ
|
قیمت (ریال)
|
طلای 18 عیار / 750
|
178,919,000
|
طلای 18 عیار / 740
|
176,533,000
|
طلای ۲۴ عیار
|
238,556,000
|
طلای دست دوم
|
176,533,030
|
آبشده کمتر از کیلو
|
776,040,000
|
مثقال طلا
|
775,010,000
|انس طلا
|
4,649.55
|
قیمت سکه
|
سکه امامی تک فروشی
|
1,860,100,000
|
سکه بهار آزادی تک فروشی
|
1,785,900,000
|
نیم سکه تک فروشی
|
994,000,000
|
ربع سکه تک فروشی
|
573,000,000
|
سکه گرمی تک فروشی
|
292,000,000
|
تمام سکه (قبل 86)
|
1,780,000,000
|
نیم سکه (قبل 86)
|
880,000,000
|
ربع سکه (قبل 86)
|
450,000,000
|
حباب سکه
|
حباب سکه امامی
|
124,860,000
|
حباب سکه بهار آزادی
|
54,660,000
|
حباب نیم سکه
|
127,670,000
|
حباب ربع سکه
|
138,810,000
|
حباب سکه گرمی
|
77,910,000