به جای لانچر بگویید پرتابگر

با آغاز تجاوز آمریکا و اسرائیل به ایران، یکی از واژه‌هایی که بسیار شنیده می‌شود «لانچر» است؛ واژه‌ای مربوط به موشک که پیش‌تر در زندگی روزمره مردم عادی جایی نداشت و حالا به یکی از واژه‌های پرتکرار این روزها تبدیل شده است؛ واژه‌ای که فرهنگستان زبان و ادب فارسی سال‌ها پیش در میان واژه‌های نظامی معادل «پرتابگر» را برایش برگزیده است و با وجود داشتن معادل همچنان از واژه «لانچر» استفاده می‌شود.

نسرین پرویزی، معاون گروه واژه‌گزینی فرهنگستان زبان و ادبیات فارسی درباره این معادل به ایسنا می‌گوید: در میان واژه‌های نظامی «پرتابگر» را در برابر «لانچر» تصویب کرده‌ایم و خوب بود از همان ابتدا «پرتابگر» را استفاده می‌کردند.

او در ادامه می‌افزاید: یک معنای لانچ‌ کردن، همان پرتاب کردن در حوزه موشک است و معنای دیگر آن به راه‌ انداختن، اجرا کردن و راه‌اندازی کردن است. در واقع این واژه فقط در حوزه نظامی کاربرد ندارد و واژه عادی زبان انگلیسی است و درباره برنامه‌هایی که می‌خواهند برای اولین بار به اجرا بگذارند از لانچ کردن استفاده می‌کنند که ممکن است برنامه آموزشی باشد که ما در فارسی می‌گوییم راه‌اندازی کردیم یا آغاز کردیم که معنای راه‌اندازی است. درباره موشک معنای پرتاب ‌کردن گرفته است؛ چیزی را از زمین به هوا ارسال کردن؛ بنابراین ما با همین معنای پرتاب‌ کردن، واژه پرتابگر را تصویب کردیم.

پرویزی یادآور می‌شود: «لانچر» در زبان فرانسه «لانس» (lance) به معنای نیزه و «لانسر» (lancer) به معنای پرتاب‌کننده نیزه یا آنچه نیزه را پرتاب می‌کند، است. در زبان انگلیسی فعل to Launch را به معنای راه‌اندازی کردن و پرتاب کردن داریم. وسیله پرتاب موشک را می‌گویند لانچر به معنای پرتابگر که ما آن را در فرهنگستان انتخاب کردیم.

منبع ایسنا

