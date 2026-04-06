مجری تلویزیون آمریکا: به یک رئیس جمهور جدید نیاز داریم + عکس
مجری مشهور شبکه سراسری اماسانبیسی آمریکا نوشت: ما فوراً به یک رئیس جمهور جدید نیاز داریم، زیرا این یکی تمام کنترل قوای ذهنی خود را از دست داده است.
کیت اولبرمن مجری مشهور شبکه سراسری اماسانبیسی آمریکا نوشت: رئیس جمهور ایالات متحده عید پاک را با تهدید به جنایات جنگی و انداختن یک بمب لعنتی گرامی داشت.
منبع صداوسیما