رئیس دفتر اسکاتلندی شبکه اسکای نیوز: پستهای اخیر ترامپ، نشاندهنده توان نظامی ایران و آشفتگی روحی واشنگتن است + فیلم
کد خبر : 1769821
جیمز متیو، رئیس دفتر اسکاتلندی شبکه اسکای نیوز: ترامپ مثل کسانی رفتار میکند که در مجادله شکست خوردهاند و خیلی ناجور است که چهلوهفتمین رییس جمهور ایالات متحده از چنین الفاظی استفاده کند. ایران نشان داده هنوز توان نظامی خوبی دارد و در مقابل فشارهای ترامپ مقاومت کرده است. این پست ترامپ در شبکه اجتماعیاش میتواند نشان دهنده وضعیت روحی او در این زمینه باشد و از سویی تضادهای ترامپ هم بسیار موضوع را جالب میکند.