سایر رسانه‌ها ۱۷ / ۰۱ / ۱۴۰۵ - ۱۱:۵۰:۵۱

رئیس دفتر اسکاتلندی شبکه اسکای نیوز: پست‌های اخیر ترامپ، نشان‌دهنده توان نظامی ایران و آشفتگی روحی واشنگتن است + فیلم

جیمز متیو، رئیس دفتر اسکاتلندی شبکه اسکای نیوز: ترامپ مثل کسانی رفتار می‌کند که در مجادله شکست خورده‌اند و خیلی ناجور است که چهل‌وهفتمین رییس جمهور ایالات متحده از چنین الفاظی استفاده کند. ایران نشان داده هنوز توان نظامی خوبی دارد و در مقابل فشارهای ترامپ مقاومت کرده است. این پست ترامپ در شبکه اجتماعی‌اش می‌‎تواند نشان دهنده وضعیت روحی او در این زمینه باشد و از سویی تضادهای ترامپ هم بسیار موضوع را جالب می‌کند.