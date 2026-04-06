کریس مورفی، سناتور آمریکایی: منفجرکردن پلها و نیروگاهها و کشتن ایرانیان بیگناه باعث بازگشایی تنگهٔ هرمز نخواهد شد
ترامپ دیروز با خبرنگاران تماس گرفته تا به آنها بگوید که قصد دارد هفته آینده مرتکب جنایات جنگی گسترده شود.
ترامپ حتی تظاهر هم نمیکند که اهداف نظامی را انتخاب کرده است.
این کار جواب نخواهد داد و فقط لکهای همیشگی بر دامان آمریکا خواهد گذاشت.
ترامپ برای چه این کار را میکند؟ برای مجبورکردن ایران به بازگشایی تنگه هرمز؛ همان تنگهای که قبل از شروع بمباران ایران باز بود. این جنون محض است.