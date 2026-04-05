کابوس موشکهای ایرانی برای خلبانان آمریکایی و اسرائیلی! + فیلم
کد خبر : 1769725
تئودور پستول، استاد بازنشسته علم، فناوری و امنیت بینالملل در موسسه فناوری ماساچوست گفت: هر لحظه ممکن است پدافند ایران شما را شکار کند.
هر بار که به عنوان یک خلبان از زمین بلند میشوید، میدانید که احتمالبالایی وجود دارد که یک رهگیر بسیار قدرتمند به سمت شما شلیک شود. هدایت هواپیماهای مدرن در مواجهه با سیستمهای پدافندی مدرن، به طرز باورنکردنی دشوار است.
آمریکاییها فکر میکنند میتوانند تمام رادارهای ایران را نابود کنند و بعد با خیال راحت (مثل آدامس جویدن) پرواز کنند، ترقه در کنند، اما به نظر میرسد ایرانیها مانع آنها شدهاند.
منبع مصافانتهای پیام/