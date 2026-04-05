انفجار شیء مشکوک در آبدانان/ ماجرا چه بود؟
روابط عمومی فرمانداری آبدانان اعلام کرد ظهر امروز یکشنبه ۱۶ فروردین، انفجار یک شیء پرتابهمانند با ظاهری شبیه به قوطی کنسرو در این شهرستان منجر به حادثه شد. این انفجار زمانی رخ داد که یکی از شهروندان پس از مشاهده شیء مشکوک، اقدام به لمس آن کرد.
این حادثه تلفات جانی به همراه نداشت و فرد مذکور دچار آسیب جدی نشده است. از شهروندان درخواست شده در صورت مشاهده هرگونه اشیاء مشکوک، بدون نزدیک شدن به محل، موضوع را به پلیس اطلاع دهند.
منبع تابناک