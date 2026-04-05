آیا با حمله به تأسیسات آبرسانی کرج، آب تهران قطع میشود؟
پس از آسیبدیدگی بخشهایی از تأسیسات طرح انتقال آب زیاران به آبگیر بیلقان در پی حمله به محدوده پل B ۱ آزادراه شمالی کرج، آبرسانی به تهران و البرز بدون وقفه ادامه دارد و در حال حاضر حدود ۲۷۰۰ لیتر بر ثانیه آب به این خط تحویل میشود.
پس از تجاوز ناجوانمردانه دشمن به پل B ۱ در ابتدای آزاد راه شمالی کرج در استان البرز، با توجه به نزدیکی محل اصابت به تأسیسات انتهایی (اتاق تقلیل فشار و سازه آبرسانی انتهایی) طرح انتقال آب مخزن زیاران به آبگیر بیلقان مدیرعامل شرکت به همراه برخی از مدیران شرکت جهت بررسی شرایط و آسیب وارده و تداوم بهره برداری، از تأسیسات آبگیر بیلقان بازدید کردند.
با توجه به شدت حملات، آسیبهای جزئی به شیرآلات، تأسیسات برقی و عملگرهای خط وارد شده است که تأمین تجهیزات لازم و تعویض آنها در دستورکار قرار گرفت.
لازم به ذکر است علیرغم شرایط پیش آمده در حال حاضر ۲۷۰۰ لیتر بر ثانیه و مطابق با نیاز آبی کلانشهر تهران، آب توسط خط یاد شده به آبگیر بیلقان تحویل میگردد.