آسیب شدید کارخانه پهپادساز اسرائیل در حمله موشکی ایران+ فیلم

به گفته اسرائیل واسرلاف، مدیرعامل شرکت AeroSol، این کارخانه قادر به ازسرگیری فعالیت به دلیل حجم خسارت وارده نخواهد بود.

طبق این گزارش، یک موشک ایرانی با کلاهک بزرگ در نزدیکی حصار کارخانه Aero Sol Aviation Solutions در پتخ تیکوا اصابت کرد و این تأسیسات را که انواع پهپاد و قطعات بمب ارتش اسرائیل را تأمین می‌کند، نابود کرد.





منبع اصولگرا نیوز

