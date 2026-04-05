آسیب شدید کارخانه پهپادساز اسرائیل در حمله موشکی ایران+ فیلم
کارخانه پهپادی اسرائیل که پنجشنبه در پتخ تیکوا (منطقه تلآویو بزرگ) هدف اصابت موشک ایران قرار گرفت، به طور کامل نابود شده است.
به گفته اسرائیل واسرلاف، مدیرعامل شرکت AeroSol، این کارخانه قادر به ازسرگیری فعالیت به دلیل حجم خسارت وارده نخواهد بود.
طبق این گزارش، یک موشک ایرانی با کلاهک بزرگ در نزدیکی حصار کارخانه Aero Sol Aviation Solutions در پتخ تیکوا اصابت کرد و این تأسیسات را که انواع پهپاد و قطعات بمب ارتش اسرائیل را تأمین میکند، نابود کرد.
