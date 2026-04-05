قیمت خودروهای ایران خودرو امروز یکشنبه ۱۶ فروردین ۱۴۰۵ + جدول
قیمت بازار و قیمت نمایندگی خودروهای ایران خودرو امروز یکشنبه ۱۶ فروردین ۱۴۰۵ را در جدول زیر مشاهده نمایید.
|
قیمت خودروهای ایران خودرو
|
خودرو
|
قیمت بازار (تومان)
|
قیمت نمایندگی (تومان)
|
وانت آریسان
|
928,000,000
|
955,000,000
|
سورن پلاس (XU7P)
|
1,300,000,000
|
1,141,400,000
|
سورن پلاس دوگانهسوز (کپسول کوچک)
|
ناموجود
|
1,198,600,000
|
سورن پلاس دوگانهسوز (کپسول بزرگ)
|
1,430,000,000
|
1,245,100,000
|
دنا پلاس بورسی
|
1,630,000,000
|
1,288,300,000
|
دنا پلاس MT6 (رینگ فولادی)
|
1,640,000,000
|
1,344,800,000
|
دنا پلاس MT6
|
1,670,000,000
|
1,380,200,000
|
دنا پلاس اتوماتیک
|
2,025,000,000
|
1,724,800,000
|
پژو 207 موتور TU3
|
1,340,000,000
|
1,066,000,000
|
پژو 207 دندهای (TU5P)
|
1,480,000,000
|
1,134,200,000
|
پژو 207 دندهای TU5P پانوراما (رینگ فولادی)
|
1,565,000,000
|
1,189,600,000
|
پژو 207 دندهای پانوراما TU5P
|
1,593,000,000
|
1,210,400,000
|
پژو 207 اتوماتیک TU5P
|
1,755,000,000
|
1,396,600,000
|
پژو 207 اتوماتیک پانوراما
|
1,865,000,000
|
1,439,100,000
|
راناپلاس TU5P
|
1,330,000,000
|
1,024,500,000
|
تارا دستی V1
|
1,525,000,000
|
1,374,800,000
|
تارا اتوماتیک V4
|
1,910,000,000
|
1,682,100,000
|
هایما اس 5 ( S5 ) پرو
|
2,770,000,000
|
به زودی
|
هایما اس 7 ( S7 ) پرو
|
3,195,000,000
|
3,065,500,000
|
هایما 8 اس ( 8S )
|
3,650,000,000
|
3,397,900,000
|
هایما 7X
|
3,170,000,000
|
3,408,400,000
|
پیکاپ فوتون (اتوماتیک)
|
5,000,000,000
|
2,970,000,000
|
ری را
|
2,570,000,000
|
2,126,900,000
|
دانگ فنگ E70
|
ناموجود
|
توقف فروش