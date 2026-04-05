۱۶ / ۰۱ / ۱۴۰۵ - ۱۰:۲۰:۴۳

اعتراف یک رسانه نزدیک به ترامپ: خبری از نابودی توان نظامی ایران نیست + فیلم

جنیفر گریفین،‌ مجری فاکس نیوز: "با وجود اینکه بارها از پنتاگون شنیده‌ایم که آنها بر ایران برتری هوایی دارند، هنوز خلبانانی که بر فراز ایران پرواز می‌کنند، در معرض خطر هستند. هنوز سیستم‌های موشکی زمین به هوای زیادی وجود دارند، و همچنین موشک‌های بالستیک ایرانی که دیده‌ایم. در حدود یک ساعت گذشته سه موج موشک بالستیک به سمت اسرائیل شلیک شده است. بنابراین آنها هنوز از قابلیت مرگباری برخوردارند. این یکی از دلایلی است که تنگه هرمز هنوز بسته است."