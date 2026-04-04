رویترز: جنگی که با هدف درهم شکستن ایران به راه افتاد، میتواند تهران را قدرتمندتر کند و آن را به عنوان یک قدرت «تسخیرناپذیر» تثبیت کند
راهبرد ترامپ برای «شکستنِ کمرِ ایران» دارد نتیجه معکوس میدهد.
پایان دادن به جنگ بدون تضعیفِ واقعی توان پهپادی و موشکی ایران، فقط باعث میشود تهران به عنوان یک قدرت «تسخیرناپذیر» در منطقه تثبیت شود.
کشورهای عرب خلیج فارس خود را قربانیِ اصلیِ ماجراجوییِ واشینگتن میبینند؛ جنگی که به ایران اجازه داد تا کنترلِ کاملِ خود بر بازار انرژی جهان را به عنوان یک «واقعیت جدید» به همه تحمیل کند.