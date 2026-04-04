دلنوشته «جنابخان» برای صاحب عروسک رهاشده در آوارهای جنگ / دردت به جون مُو باشه
«جنابخان» عروسک محبوب و مجری برنامه تلویزیونی ۱۰۰۱ در دلنوشتهای خطاب به صاحب عروسک رهاشده در آوارهای جنگ بیان کرد: «از خدای بزرگ میخوام که زنده و سلامت باشی و دوباره بخندی».
جناب خان خطاب به کودکی که صاحب این عروسک بوده نوشته است:
رفیق کوچولوی قشنگ مُو....دردت به جون مُو باشه... احتمالا خیلی شبا این عروسکو بغل میکردی و میخوابیدی....از خدای بزرگ میخوام که زنده و سلامت باشی و دوباره بخندی و با صدای نی همبون برقصی ....به امید دیدارت....سلامت و امن