هجوم مردم فرانسه به پمپ بنزین ها بدلیل کمبود سوخت
طبق اعلام وزارت انرژی فرانسه و گزارشهای رسانهها، کمبود سوخت و اعمال محدودیت، منجر شده تا مردم به جایگاه های سوخت هجوم بیاورند و صدها پمپ بنزین در سرتاسر فرانسه با کمبود سوخت مواجه شود.
برآوردهای دیگر نشان میدهد که حدود ۱۶۰۰ جایگاه سوخت در سرتاسر فرانسه ممکن است در بحبوحه افزایش قیمت سوخت مرتبط با جنگ تجاوزکارانه آمریکا و رژیم صهیونیستی علیه ایران، با کمبود موقت سوخت مواجه شده باشند. قیمت گازوئیل در فرانسه به بالاترین حد خود یعنی حدود ۲.۲۵ یورو (۲.۴۵ دلار) در هر لیتر رسیده است.