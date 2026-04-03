سایر رسانه‌ها ۱۴ / ۰۱ / ۱۴۰۵ - ۱۷:۲۱:۴۹

برخورد عجیب موج‌سوار با نهنگ در خلیج سان‌فرانسیسکو + فیلم

یک موج‌سوار بادی در خلیج سان‌ فرانسیسکو در حادثه‌ای کم‌سابقه با یک نهنگ برخورد کرد. بر اساس گفته‌های شاهدان، پس از این اتفاق هر دو بدون آسیب جدی از یکدیگر فاصله گرفتند؛ موج‌سوار توانست دوباره کنترل تخته خود را به دست بگیرد و نهنگ نیز به مسیر شنا در آب‌های خلیج بازگشت. خلیج سان‌فرانسیسکو در برخی فصل‌های سال محل عبور گونه‌هایی از نهنگ‌هاست که برای تغذیه یا مهاجرت وارد این آب‌ها می‌شوند. کارشناسان معمولاً به قایقرانان و ورزشکاران دریایی توصیه می‌کنند در صورت مشاهده نهنگ‌ها فاصله ایمن را حفظ کنند.