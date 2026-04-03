"گزارش‌ها حالا می‌گویند هگزث [وزیر جنگ آمریکا] این جنگ را برای ترامپ بیش از حد بزرگ‌نمایی کرده و تمایل ایران برای واکنش و مقابله را دست‌کم گرفته است.

انگار نه انگار که اصلاً صلاحیت این شغل را ندارد. حیف که سنا جلسات تأیید صلاحیت برگزار نکرد؛ چون همان‌ها به‌وضوح نشان می‌دادند که او اساساً برای رهبری پنتاگون مناسب نیست."

پ. ن؛ شایان ذکر است پس از برکناری رئیس ستاد ارتش آمریکا، وزیر دادگستری و دادستان کل آمریکا هم برکنار شدند.

برخی کارشناسان معتقد هستند تمام مخالفان حمله زمینی به ایران و کسانی که می‌توانند جلوی این امر را بگیرند و یا علیه مجریان آن اقدام کنند، برکنار شدند.

