بالاگرفتن نگرانیهای همپیمانان منطقهای آمریکا از بیماری ترامپ
یک مقام ارشد اطلاعاتی به تهرانتایمز خبر داد که برخی مسئولان کشورهای منطقه گفتهاند که آنها نگرانیهایشان در مورد اوج گرفتن بیماری ترامپ بسیار جدی است.
آنها نگران هستند که با وخامت حال ترامپ و ابهام در وضعیت سلامت او، وضعیت کشورهای مشارکتکننده در جنگ علیه ایران چه خواهد شد و از این جهت در پی برقراری ارتباطات جدیدی با تهران هستند.
پیشتر برخی منابع امنیتی گزارش داده بودند که نتانیاهو چند هفته قبل از حمله به ایران در جلسه با رئیس سرویس اطلاعاتی یکی از کشورهای عربی به او گفته بود ما تا زمانی که ترامپ زنده است فرصت داریم جنگ را شروع کنیم؛ و به همین دلیل هم حملات آنها به ایران زودتر از برنامهریزی و بدون نقشه کامل شروع شد.
اما حالا با بالا رفتن سطح تنش و منطقهای شدن جنگ، بیماری ترامپ نگرانیها نسبت به آینده این کشورها را افزایش داده است.