قیمت خودرو‌های سایپا امروز جمعه ۱۴ فروردین ۱۴۰۵ + جدول

قیمت خودرو‌های سایپا امروز جمعه ۱۴ فروردین ۱۴۰۵ + جدول
قیمت متوسط بازار آزاد و قیمت نمایندگی خودرو‌های سایپا امروز جمعه ۱۴ فروردین ۱۴۰۵ را در جدول زیر مشاهده نمایید.

قیمت خودروهای سایپا

خودرو

قیمت بازار (تومان)

قیمت نمایندگی (تومان)

سهند S

1,030,000,000

838,588,000

سهند E اتوماتیک

1,300,000,000

1,080,927,000

اطلس S

950,000,000

716,270,000

اطلس GL

988,000,000

840,142,000

اطلس G

1,070,000,000

889,288,000

اطلس اتوماتیک

1,340,000,000

1,199,400,000

ساینا S

903,000,000

722,854,000

ساینا دوگانه سوز

965,000,000

808,515,000

ساینا اتوماتیک

1,028,000,000

671,347,000

کوییک RS

888,000,000

773,070,000

کوییک S

880,000,000

729,644,000

کوییک GX

890,000,000

787,192,000

کوییک GXR (رینگ فولادی)

900,000,000

797,831,000

کوییک GXR

935,000,000

825,911,000

شاهین GL

1,435,000,000

1,119,300,000

شاهین G (سانروف)

1,570,000,000

1,144,900,000

شاهین اتوماتیک GL

ناموجود

1,266,200,000

شاهین اتوماتیک G

1,700,000,000

1,267,600,000

شاهین اتوماتیک پلاس

1,900,000,000

1,561,100,000

پارس نوآ

1,850,000,000

1,253,258,000

سایپا 151 GX

732,000,000

به زودی

سایپا 151 GX (پاششی)

738,000,000

659,500,000

زامیاد اکستند EX

1,435,000,000

1,440,500,000

زامیاد اکستند EX (دوگانه‌سوز)

1,414,000,000

1,530,100,000

کارون

1,830,000,000

1,550,700,000

چانگان EADO برقی

1,900,000,000

1,552,900,000

چانگان CS35 (مونتاژ)

3,400,000,000

3,304,000,000

چانگان CS55

4,410,000,000

توقف فروش

چانگان CS55 (مونتاژ)

4,050,000,000

3,792,000,000

کرولا (پایونیر)

4,500,000,000

2,170,000,000

روئوه ERX5

3,900,000,000

2,164,000,000

سیتروئن C3-XR

3,240,000,000

1,668,000,000
منبع اقتصاد24
