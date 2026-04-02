تمسخر مواضع ضدونقیض ترامپ حتی در شبکه صهیونیستی اینترنشنال! + فیلم

مجری اینترنشنال: رئیس‌جمهوری آمریکا صحبت از تغییر رژیم در ایران می‌کند؛ ما خبر نداشتیم که رژیم ایران تغییر کرده. آیا شما می‌دانستید؟!

پاسخ آرام حسامی، استاد علوم سیاسی:

این خبر خیلی دست‌ اول هست و ما هم خبر نداشتیم؛ احتمالا مخاطب ترامپ، بیشتر مردم آمریکا هستند که از این جنگ و ضربات مالی آن، خسته شده‌اند.

"تحمل خسارات جانی، مالی و نظامی آمریکایی‌ها، بیشتر موجِب تحقق اهداف سپاه پاسداران ــ یعنی خروج آمریکا از منطقه یا خاتمه‌دادن به جنگ ــ می‌شود تا اهداف ترامپ"

"ضریب نظرسنجی‌ها در ایالات متحده نشان می‌دهد که محبوبیت ترامپ و مقبولیت این جنگ در افکار عمومی بسیار پایین است"

