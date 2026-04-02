«جان مرشایمر» استاد برجسته روابط بین‌الملل دانشگاه شیکاگو در پی جنگ آمریکا و اسرائیل علیه ایران و نیز نسل کشی آنها در غزه گفت: اگر دادگاههایی مانند نورنبرگ برگزار می شد که در آن اسرائیلی ها و آمریکایی ها به دادگاه کشانده می شدند، دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا و بنیامین نتانیاهو نخست وزیر رژیم اسرائیل و بسیاری از مشاوران آنها اعدام و به دار آویخته می شدند.

وی در پی انتقادها از دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا به دلیل جنگ بی دلیل مشترک با اسرائیل علیه ایران از سوی برخی اعضای کنگره و مخالفان جنگ در ایالات متحده بدون وجود هیچ گونه تهدید قریب الوقوع، ضمن مخالفت با این جنگ گفت: ما (آمریکا) حتی کوچکترین تلاشی نکردیم تا استدلال کنیم که ایرانی ها اقدام نظامی خاصی انجام داده اند که موجب حمله ما به ایران شده باشد!

در واقع هیچ تحریکی از سوی ایران صورت نگرفته بود که ما (آمریکا) تصمیم گرفتیم که پیش برویم و به ایرانی ها هم در ژوئن ۲۰۲۵ و هم در ۲۸ فوریه ۲۰۲۶ ضربه بزنیم.

اسرائیل و آمریکا در سراسر جهان مشغول ترور رهبران جهان هستند و این مسیری نبود که ایالات متحده در گذشته، حداقل به شکلی گسترده یا بصورت علنی و آشکار در آن گام بردارد.

انتهای پیام/