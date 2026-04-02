حال و روز مادران اسرای فلسطینی پس از تصویب قانون اعدام در کنست اسرائیل + فیلم
کنست رژیم صهیونیستی با ۶۲ رای موافق در برابر ۴۸ رای مخالف و یک رای ممتنع با تصویب قانون اعدام اسرای فلسطینی موافقت کرد.
این قانون که مجازات اعدام را به روش دار زدن بدون نیاز به اجماع قضایی و امکان عفو ظرف ۹۰ روز به امری قانونی مبدل میسازد، مستقیماً اسیران فلسطینی را هدف قرار میدهد.
«میسون شوامره»، مادر «منصور شوامره»،اسیر فلسطینی که نمی تواند نگرانیاش را از سرنوشت فرزند اسیرش پنهان کند می گوید:
"این قانون مثل صاعقه بر سرمان فرود آمد. این تصمیم حدود شش ماه تا تصویب نهایی طول کشید، اما ما خواب بودیم، نهادها و دولت ما خواب بودند و خانوادههای اسیران هم خواب بودند."
در حال حاضر بیش از ۹۵۰۰ اسیر فلسطینی در زندانهای اسرائیل به سر میبرند. از سال ۱۹۶۷ تاکنون ۳۲۶ اسیر فلسطینی در اسارت رژیم صهیونیستی جان خود را از دست دادهاند که آخرین آنها «مروان حرزالله»، خبرنگار مجروح رادیو و تلویزیون فلسطین در زندان «مجدو» صهیونیستها بود.